17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 350 компаний из 16 стран мира примут участие в выставке "Белагро-2021". Прием заявок еще ведется, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Сегодня в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия.

В совещании приняли участие представители министерств, облисполкомов, ведомств, НАН Беларуси, руководители предприятий. Были рассмотрены вопросы размещения экспонентов на выставке, объектов торговли и общественного питания, обеспечения противопожарной безопасности, охраны правопорядка, организации дорожного движения в районе проведения мероприятия и ряд других тем.

"Традиционно "Белагро" является одним из самых масштабных событий для агропромышленного комплекса Беларуси. На сегодня подано более 350 заявок на участие в выставке от компаний, которые представляют продукцию 16 стран мира: Беларуси, России, Италии, Иордании, Германии, Литвы, Нидерландов, Польши, Франции, Чехии, Китая, Великобритании, Сербии, Швеции, Бельгии, Австрии. Прием заявок еще ведется", - отметили в пресс-службе.

Специальную экспозицию достижений отечественных аграриев ежегодно организует Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Последние разработки продемонстрируют научно-практические центры Национальной академии наук по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству, продовольствию. Научно-практический центр НАН по животноводству и "Белплемживобъединение" организуют специальную экспозицию достижений отечественного животноводства и птицеводства.

Профессиональным сопровождением выставки станет деловая программа. В ходе двух десятков тематических конференций и семинаров будет обсуждаться широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов, развитию племенного животноводства, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства. Деловая программа выставки наполнена демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами.

В ходе выставки запланированы открытая дискуссия операторов продовольственного рынка "Производство, потребление, экспорт продукции АПК: как найти баланс устойчивого развития", конференции "Актуальные вопросы законодательства и инновационные технологии в животноводстве", "Роль современной науки и аграрного образования в развитии современного сельского хозяйства", "Новинки сельскохозяйственной техники, энергетического и технологического оборудования", "Органическое сельское хозяйство и земледелие", "Инновационные технологии в аграрном секторе", "Новые разработки НАН Беларуси - сельскому хозяйству", "IT-решения для сельского хозяйства. Продающий маркетинг".

Кроме того, будут организованы круглые столы "Актуальные вопросы сотрудничества белорусских и российских компаний", "Опыт, проблемы и перспективы развития фермерских хозяйств", ярмарка инновационных разработок "АПК-2021: технологии, оборудование", а также конкурсы на лучшую племенную корову молочной породы, на лучшую племенную лошадь, конкурсы профессионального мастерства "Лучший пахарь", дегустационный "Чемпион вкуса" и другие мероприятия.

31-я международная специализированная выставка "Белагро-2021" состоится с 1 по 5 июня на территории выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", расположенного в 25 км от Минска (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29). Экспозиция разместится в двух павильонах и на открытой площадке.

В дни работы выставки от ст.м. "Могилевская" и обратно будет курсировать бесплатный автобус, а также на выставку можно будет доехать городскими и междугородними автобусами и маршрутками.-0-