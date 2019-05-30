30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 550 компаний из 29 стран примут участие в выставке "Белагро-2019". Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замминистра, с каждым годом аграрный форум становится все более популярным. "В текущем году заявки на участие в нем подали 29 стран, в общей сложности это 560 компаний. Это больше, чем в прошлом году. В частности, будут участники из России, Украины, Австрии, Великобритании, Венгрии, Израиля, Индии, Китая, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки".

Выставка разместится на площадке ТЛЦ "Глобус Парк" в Щомыслице.

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