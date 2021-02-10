Более 70 новых производств и 11 тыс. рабочих мест - какой эффект дала госпрограмма инновационного развития

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 новых производств и свыше 11 тыс. рабочих мест создано по проектам государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на итоговом заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"По проектам госпрограммы в эксплуатацию введены 74 новых производства, 13 из которых - в 2020 году. В их числе производства высокоточного, высокопрочного чугунного литья в филиале Минского моторного завода в Столбцах, оптоэлектронной техники на базе тепловизионных и лазерных систем в ОАО "ММЗ имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", металлического листа и белой жести в Миорах, а также пероральных противоопухолевых лекарственных средств", - рассказал Александр Шумилин.

Среди значимых проектов госпрограммы он назвал также строительство Белорусской АЭС, организацию производства по сборке легковых автомобилей в СЗАО "БЕЛДЖИ", производство оптических компонентов и лазерных систем с диодной накачкой нового поколения в Институте физики НАН, создание инновационно-промышленного кластера высоких технологий на предприятии "Адани".

По итогам реализации госпрограммы создано более 11 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест (при задании чуть более 10 тыс.). Доля экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции в январе - ноябре 2020 года составила более 38% (при задании 33%). По оценке ГКНТ, прогнозируется также выполнение показателя "удельный вес инновационно-активных организаций" на уровне 26%.

Кроме того, в 2020 году по научно-техническим программам выполнялось более 540 заданий. Ученые и специалисты разработали и довели до стадии практического применения 1157 новшеств (рост по сравнению с 2019 годом на 35%). Среди новшеств - 57 видов машин, оборудования, приборов, инструментов, 27 новых материалов, веществ, продуктов питания, 67 технологических процессов. В 2020 году по завершенным разработкам получено 30 охранных документов на результаты научно-технической деятельности, подано 40 заявок на патентование изобретений, заключено два лицензионных договора.

В числе наиболее перспективных разработок Александр Шумилин назвал городской низкопольный автобус нового поколения, зерноуборочный самоходный комбайн с роторной схемой обмолота и сепарации с более мощным двигателем, метод диагностики рака желудка, который увеличит долю рано выявленных случаев на 30%, программное обеспечение интеллектуального прогнозирования рисков развития рецидивов костных сарком у детей и взрослых, а также метод лечения пациентов с хроническим лимфолейкозом.

"За последние пять лет сделано много новаций в научно-технической сфере. Наша страна достигла значимых успехов и уверенно движется по пути инновационного развития. Это не только наши собственные рассуждения, но и оценки международных экспертов. Так, за последние два года Беларусь поднялась на 22 позиции в Глобальном международном индексе инноваций и заняла 64-е место", - обратил внимание Александр Шумилин.-0-

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