Биотехнологии, электротранспорт, умные города - какие инновации планируют развивать в пятилетке

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на итоговом заседании коллегии ведомства обозначил приоритетные направления развития инноваций в Беларуси на ближайшие пять лет, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ставим большие цели на пятилетку. Новая государственная программа инновационного развития на 2021-2025 годы полностью нацелена на решение задачи, поставленной главой государства, - выйти к 2025 году на уровень инновационного развития стран - лидеров Восточной Европы. Намерены значительно продвинуться в таких областях, как инновационное здравоохранение, биотехнологии, национальный электротранспорт, умные города. Не останется без внимания и развитие традиционных отраслей - машиностроение, химическая промышленность, транспорт и, несомненно, сельское хозяйство. В следующей пятилетке предстоит провести системную работу по наращиванию вклада науки в инновационное развитие экономики", - подчеркнул Александр Шумилин.

По его словам, в 2021 году предполагается достичь удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгрузки организаций обрабатывающей промышленности на уровне 19,5%. Удельный вес инновационно-активных организаций обрабатывающей промышленности должен вырасти до 27,5%, доля наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта - до 33,5%. Планируется также создать и модернизировать более 1,4 тыс. рабочих мест. Кроме того, особое внимание будет уделено качественной составляющей. Так, долю новой для внутреннего или мирового рынка продукции необходимо увеличить с 45% в 2021 году до 54% в 2025 году. В новой пятилетке предусмотрен также рост доли организаций, выполняющих процессные инновации (внедрение новых или улучшенных методов производства. - Прим. БЕЛТА), с 26,5% в 2021 году до 35% в 2025 году.-0-

Более 70 новых производств и 11 тыс. рабочих мест - какой эффект дала госпрограмма инновационного развития

Резиденты белорусских технопарков за 5 лет увеличили выпуск продукции в 6 раз