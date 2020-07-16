Более 70 заявок от предприятий уже подано на конкурс "Лучший строительный продукт года"

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 заявок уже подано от белорусских предприятий на участие в XVII Республиканском конкурсе "Лучший строительный продукт года", сообщили БЕЛТА в пресс-службе конкурса.

"В этом году конкурс вновь демонстрирует стабильно высокий интерес со стороны предприятий и организаций отрасли. Ожидается, что общее количество заявок превысит прошлогоднее. В прошлом году их было около 100. Прием заявок по решению оргкомитета продлен до 10 августа", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили организаторы конкурса, каждый год состав участников и заявляемые ими продукты меняются, и эти изменения позволяют наблюдать определенные тенденции в отрасли. В этом году снова довольно значительная доля участников-новичков, в настоящее время их 37% от общего количества. Необычайно много строительных организаций - 17, или 27% от общего числа участников. Большинство из них подали заявки на номинацию "Объект года", которая в этом году введена впервые. Также в первый раз в конкурсе будут представлены передовые цифровые технологии в проектировании и строительстве.

Все заявители являются отечественными организациями, в основном это производители строительной продукции, технологий и услуг. "Это известные и авторитетные предприятия, хотя есть и новые молодые бренды", - добавили в пресс-службе.

Конкурс "Лучший строительный продукт года" проводится при поддержке Министерства архитектуры и строительства Беларуси. Среди основных целей - выявление представленных на рынке качественных продуктов, передовых современных технологий, систем, оборудования, решений строительных компаний отечественного и зарубежного производства, стимулирование производителей и поставщиков к разработке и внедрению в практику строительства новых качественных продуктов и услуг и др.-0-