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14 августа 2020, 10:56

Более 80% экспорта товаров через БУТБ приходится на страны Евросоюза

Фото из архива
Фото из архива

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компании из стран Европейского союза за январь-июль 2020 года приобрели на торгах Белорусской универсальной товарной биржи продукцию на сумму $207 млн, что составляет 84% от всего объема экспорта товаров через БУТБ, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

В тройку крупнейших покупателей вошли Латвия, Литва и Польша с суммой сделок $140 млн. "Наибольшим спросом на этих рынках пользовалась продукция деревообработки: обрезные пиломатериалы, деревянные заготовки для производства тары и древесная щепа. Эти позиции обеспечили более 90% внешнеторгового оборота со странами ЕС. Вместе с тем постепенно увеличивается доля поставок других групп товаров. Например, Литва на 28% (до $4,1 млн) увеличила закупки лома и отходов черных и цветных металлов, в то время как экспорт белорусского рапсового масла в Латвию вырос более чем в 10 раз (до $2,2 млн)", - сказал Роман Янив.

При этом некоторые государства ЕС начали использовать биржевую площадку для покупки продукции, которая ранее поставлялась исключительно по прямым контрактам. В частности, Польша вышла в лидеры по сумме сделок с металлоизделиями, а также вдвое нарастила закупки белорусских строительных материалов (до $6,3 млн).

По мнению начальника отдела международных отношений и коммуникаций БУТБ Александра Башлия, значительная доля европейского рынка в биржевом экспорте обусловлена тесными торгово-экономическими связями и удобной логистикой. "Сегодня пиломатериалы составляют основу биржевого экспорта. Эта продукция востребована во всем мире, однако отсутствие выхода к морю серьезно осложняет работу по расширению рынков сбыта. Поэтому зачастую белорусская доска сначала идет в страны Балтии, а оттуда через порты Клайпеды, Риги или Лиепаи попадает в Азию, Африку и другие регионы", - отметил он.

Однако в последнее время наблюдается рост объемов экспортных сделок с поставкой товара непосредственно конечным потребителям. "В частности, в этом году биржа совместно с УП "Беллесэкспорт" и "Бремино Групп", можно сказать, прорубили окно в Китай. За прошедшие семь месяцев на этот рынок реализована пилопродукция почти на $2 млн. В перспективе планируем наладить регулярные поставки и на другие высокомаржинальные рынки", - заявил Александр Башлий.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 августа на БУТБ аккредитованы 4769 иностранных компаний, в том числе 445 из Литвы, 378 из Латвии, 336 из Польши, 155 из Эстонии, 94 из Германии.-0-

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