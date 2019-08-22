Более Br100 млн возвращено в бюджет по итогам мероприятий КГК в I полугодии

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольно-аналитические мероприятия в январе-июне этого года позволили вернуть в бюджет и обратить в доход государства денежные средства и материальные ценности на сумму более Br100 млн. Об этом сегодня журналистам сообщил перед заседанием коллегии КГК его председатель Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании коллегии подводятся итоги работы контрольного ведомства в первом полугодии текущего года.

"Хотел бы акцентировать внимание на усилении превентивной роли в нашей деятельности. Три года назад была поставлена задача ослабить пресс надзора, чтобы раскрепостить деловую инициативу. В этом году мы уже перешли на выборочные проверки в соответствии с указом №510. Они назначаются на основе риск-ориентированного подхода", - подчеркнул Леонид Анфимов. В соответствии с планом в первом полугодии были проведены 282 проверки, 463 мониторинга и 66 аудитов эффективности.

Результатом контрольно-аналитических мероприятий стало то, что были взысканы, восстановлены в бюджет и обращены в доход государства денежные средства и материальные ценности на сумму Br101,5 млн. "Органами финансовых расследований возбуждено 590 уголовных дел. За полугодие только по итогам работы Департамента финансовых расследований доначислено в бюджет Br36 млн. За июль эта цифра выросла еще на Br7 млн. По материалам Департамента финансового мониторинга возбуждено 222 уголовных дела и доначислено в бюджет почти Br47 млн, применено санкций на сумму Br12,8 млн", - привел цифры Леонид Анфимов. Еще один значимый количественный показатель - по предписаниям КГК предотвращено необоснованных выплат предприятиям на сумму Br134,9 млн.

Усилия комитета в январе-июне были сосредоточены на широком спектре вопросов. Проведены контрольно-аналитические мероприятия по вопросам повышения эффективности работы организаций цементной промышленности, соблюдения земельного законодательства. Проанализированы эффективность использования средств инновационного фонда Мингорисполкома, положение дел в организациях Оршанского района и всей Витебской области.

Правительству, госорганам и ответственным исполнителям поручений главы государства направлено 1,4 тыс. писем с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков, повышению эффективности работы.

Много внимания уделено работе с обращениями граждан, развитию международного сотрудничества и взаимодействия с высшими органами финансового контроля других государств.

До конца года КГК также уделит пристальное внимание проведению контрольных мероприятий в бюджетоемких сферах, отраслях и на объектах, где используются основные потоки бюджетного финансирования, пресечению необоснованного посредничества.-0-