Более Br320 млн направлено за 12 лет на развитие торфяной промышленности Беларуси

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На модернизацию организаций торфяной отрасли в 2008-2020 годах направлено более Br320 млн. Об этом рассказал сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Торфопредприятие Днепровское", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Благодаря проведенной модернизации значительно обновились производственные фонды торфяных заводов, более комфортными стали условия труда", - отметил Виктор Каранкевич.

Он добавил, что ежегодно в стране добывается около 2 млн т торфа, производится 1,2 млн т торфяной продукции, порядка 80% которой реализуется внутри страны. Помимо традиционных направлений использования торфа реализуются проекты по переводу котельных ЖКХ на фрезерный торф. За последние пять лет выполнено пять таких проектов, в проработке еще 12. Растут объемы потребления торфяного топлива в цементной отрасли.

Принята новая программа комплексной модернизации торфобрикетных производств на 2021-2025 годы, основной акцент в которой сделан на развитие сырьевых баз. "Для каждой организации отрасли определены производственные и экономические показатели, особое внимание будет уделяться расширению ассортимента выпускаемой продукции, поиску новых рынков сбыта", - отметил министр.

Во время рабочей поездки на ОАО "Торфопредприятие Днепровское" Виктор Каранкевич посетил цеха, мехмастерские, вагонное депо и котельную, ознакомился с результатами производственно-хозяйственной деятельности завода, ходом модернизации, а также планами по обновлению парка техники. Даны поручения по дальнейшему укреплению материально-технической базы предприятия, улучшению условий труда.-0-

Фото Министерства энергетики