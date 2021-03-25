Более Br35 млн будет направлено в 2021 году из инновационного фонда на исследовательские работы

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br35 млн будет направлено в 2021 году из республиканского централизованного инновационного фонда на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 марта 2021 года №164, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определены распорядители и объемы средств республиканского централизованного инновационного фонда, которые в текущем году будут направлены на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. В частности, Министерство архитектуры и строительства направит Br160 тыс., МВД - Br453 тыс., Минздрав - почти Br9 млн, Минлесхоз - более Br918 тыс., Министерство обороны - более Br3,2 млн., Министерство образования - более Br1 млн, МЧС - Br280 тыс., Минприроды - более Br83 тыс., Минпром - почти Br14,7 млн. Министерство спорта и туризма направит на эти цели более Br152 тыс., НАН Беларуси - свыше Br4,7 млн, "Белгоспищепром" - Br220 тыс., а Оперативно-аналитический центр при Президенте Беларуси - Br81,5 тыс.

Всего из республиканского централизованного инновационного фонда в текущем году на этот вид работ будет выделено Br35 007 687.-0-