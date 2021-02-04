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04 февраля 2021, 10:06

Более Br7 млрд направят на госпрограмму "Белорусский лес" до 2025 года

Фото из архива
Фото из архива

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br7 млрд направят на реализацию госпрограммы "Белорусский лес" на 2021-2025 годы. Соответствующее постановление Совета Министров от 28 января 2021 года №52 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что в результате реализации госпрограммы лесистость территории республики достигнет 40,3%, объем заготовки древесины вырастет до 3,2 куб.м с 1 га, средний запас насаждений повысится до 225 куб.м с 1 га. За пятилетку будет построено не менее 580,3 км новых лесохозяйственных дорог.

Численность лося составит 100% от оптимальной численности этого вида, оленя благородного - 37%, косули - 80%. В госпрограмме отмечается, что фактическая численность этих видов животных увеличивается и в 2019 году составила для лося 41,7 тыс. особей, для оленя благородного - 26,2 тыс. особей, косули - 109,2 тыс. особей, что составляет соответственно 97%, 27% и 67% от их оптимальной численности.

Производство в натуральном выражении бумаги и картона увеличится в 2,1 раза, целлюлозы - в 1,7 раза, плитной продукции - в 1,1 раза. Производство мебели (в фактических ценах) вырастет в 1,3 раза к уровню 2020 года.

Стратегической целью развития лесопромышленной отрасли будет рациональная переработка сырья и реализация продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время доля продукции деревообработки составляет 5,2% от ВВП, с задействованием потенциала новых предприятий она вырастет до 5,5–5,7%.-0-

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