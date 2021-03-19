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Экономика
19 марта 2021, 11:43

Более трети обращений по поводу нарушения прав потребителей в 2020 году касались торговли

Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более трети обращений по поводу нарушения прав потребителей в 2020 году касались торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

МАРТ, местные исполнительные и распорядительные органы (исполкомы) в 2020 году рассмотрели 9707 обращений граждан (в 2019 году - 10908), связанных с нарушением прав потребителей. Несмотря на некоторое снижение общего числа жалоб (на 11%), отмечается увеличение количества обращений, рассмотренных МАРТ и исполкомами Гродненской и Могилевской областей.

Наибольшее число обращений рассмотрели Минский горисполкомом и администрации районов Минска (39% от общего количества), исполкомы Брестской области (17%), Могилевской (12%), Минской (11%), МАРТ (10%), остальные - менее 8%.

"Структура обращений в области защиты прав потребителей на протяжении последних нескольких лет не меняется. Жалобы по вопросам нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли, в том числе посредством интернет-магазинов, составляют 34% от общего количества, по услугам - 64%, по иным вопросам - 2%", - отметили в МАРТ.

Граждане наиболее часто обращались в связи с приобретением товаров ненадлежащего качества, предоставлением недостоверной информации о товарах, в том числе на сайтах интернет-магазинов, а также в связи с невозможностью вернуть товар, приобретенный во время презентаций, рекламных акций. Обращения также касались повышения интернет-продавцами цены на товар уже после подтверждения заказа на покупку или отказа в доставке по заявленной цене. Потребители жаловались и на нарушение продавцами интернет-магазинов предусмотренного законодательством срока возврата денежных средств за товар надлежащего и ненадлежащего качества, а также навязыванием расширенной гарантии при приобретении технически сложных товаров. Кроме того, в числе причин для жалоб - мошеннические (фишинговые) интернет-сайты, не предоставление потребителям права выбора формы оплаты (наличная, безналичная) за заказанные в интернет-магазине товары, невозможность возврата стоимости входных билетов на отмененные культурно-зрелищные мероприятия.

"Актуальными остаются обращения потребителей, связанные с приобретением товаров в социальных сетях и в группах, создаваемых в популярных мессенджерах. Потребителям следует знать, что в этих случаях отправителями товаров, как правило, являются физические лица, и на приобретение у них товаров белорусское законодательство о защите прав потребителей не распространяется. В таких случаях возникшие споры могут разрешаться только в судебном порядке", - обратили внимание в МАРТ.

При рассмотрении обращений большое внимание было уделено как защите прав и законных интересов потребителей, так и проведению мероприятий по профилактике нарушений.

Для защиты от мошенников, похищающих деньги с использованием фишинговых сайтов, МАРТ совместно с интернет-площадками разработал и разместил на официальном сайте министерства рекомендации для потребителей, совершающих интернет-покупки, и физических лиц, продающих свои вещи на интернет-площадках объявлений.

МАРТ активно проводил информирование потребителей в средствах массовой информации - в 2020 году состоялось более 50 выступлений.

Для повышения правовой грамотности потребителей проводится ежедневные консультирования их по телефону. Специалисты разъясняют гражданам их потребительские права, порядок досудебного урегулирования споров с продавцами (изготовителями, исполнителями услуг), вопросы подачи исковых заявлений в суд.

В 2020 году МАРТ совместно с Национальным банком организовал работу по подготовке и согласованию проекта изменений в закон "О защите прав потребителей" в части дополнения его главой "Защита прав потребителей финансовых услуг", которая продолжается в настоящее время.-0-

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли торговля
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