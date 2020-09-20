Большая часть кредита Беларуси от ЕФСР пойдет на долг перед "Газпромом" - Минфин РФ

20 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Большая часть кредита в $500 млн, который Беларусь получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), пойдет на погашение долга в $330 млн перед российским "Газпромом", заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Задолженность Беларуси перед "Газпромом" составляет чуть меньше $330 млн. И объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет $500 млн", - сказал Антон Силуанов, отвечая на вопрос, пойдет ли большая часть суммы кредита на погашение долга перед "Газпромом".

Беларусь является надежным заемщиком России, случаев нарушения сроков возврата займов с ее стороны пока не было, заявил глава Минфина. "Мы считаем, что это очень хороший заемщик", - сказал он.

Ранее Антон Силуанов сообщил журналистам, что Россия предоставит Беларуси кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и еще $500 млн в 2021-м. При этом в 2020 году половина кредита ($500 млн) будет предоставлена по линии ЕФСР, а вторая половина - при помощи межгоскредита. Также он напомнил, что для предоставления межгосударственного кредита РФ нужны законодательные поправки. И как только они будут приняты, начнется работа по предоставлению межгоскредита.-0-