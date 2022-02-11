Борисевич: Беларусь и Иран координируют усилия для выхода на совместные проекты в промышленности и АПК

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие Беларуси и Ирана характеризуется позитивной динамикой. Это отметил заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич сегодня на торжественном мероприятии по случаю национального праздника Исламской Республики Иран - 43-й годовщины победы Исламской революции, передает корреспондент БЕЛТА.

Он подчеркнул, что в минувшем году в Иране состоялись выборы Президента, и народ высказал свою поддержку сбалансированному и прагматичному курсу дальнейшего развития государства.

"Иран слави"Иран славится своей богатой культурой, древней цивилизацией и многовековой поэзией. Современный Иран - это независимое государство с большим потенциалом и стратегическим влиянием в регионе", - продолжил Николай Борисевич.тся своей богатой культурой, древней цивилизацией и многовековой поэзией. Современный Иран - это независимое государство с большим потенциалом и стратегическим влиянием в регионе", - продолжил Николай Борисевич.

Заместитель министра обратил внимание, что взаимодействие Беларуси и Ирана характеризуется позитивной динамикой, традиционно дружескими связями и взаимной поддержкой.

"Закономерным видится плотное политическое взаимодействие на высшем и высоком уровнях. Встречи, которые состоялись между руководителями двух государств и внешнеполитических ведомств в 2021 году, стали очередным тому подтверждением. За последний год также активизировались межпарламентские, межведомственные и межрегиональные контакты", - сказал Николай Борисевич.

Он также подчеркнул: "Нас ждет серьезная скоординированная работа для выхода на проекты в промышленности, АПК, фармацевтике и науке в соответствии с решениями, которые будут приняты на уровне смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества".-0-