8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская, Гомельская и Гродненская области начали сев овощей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Овощеводческие организации на этой неделе приступают к посеву овощных культур в открытом грунте - моркови, столовой свеклы, репчатого лука. Сев овощей уже начался в Гомельской, Гродненской и Брестской областях. Одновременно продолжается подготовка полей - вывоз и внесение органики, калийных, фосфорных и азотных удобрений, подготовка почвы. Закуплены средства защиты растений и семена овощных культур под планируемые площади. Высажены семена для выращивания рассады", - сказали в пресс-службе.

В период с 2010 по 2019 год в общественном секторе страны наблюдается тенденция уменьшения площади сева овощных культур в открытом грунте. При этом удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре площадей значительно возрос - с 30% до 65%. "Снижение площадей сева овощных культур не влечет за собой сокращения производства продукции, так как урожайность овощных культур повышается за счет внедрения новых технологий и сортов", - отметили в министерстве.

Плодовые и ягодные культуры в целом хорошо перенесли зиму 2019-2020 годов: на всей территории Беларуси не отмечено существенных повреждений растений от зимних условий. Опасность для таких культур могут представлять возможные заморозки во время цветения. В настоящее время плодоводческие организации завершают обрезку и формирование плодово-ягодных насаждений, проводят защитные мероприятия против болезней и подкормку азотными удобрениями. В организациях, планирующих весеннюю посадку садов и ягодников, готовят почву к посадке.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в текущем году планируется произвести 625,5 тыс. т овощей, или 102% к 2019 году, плодов и ягод - 170 тыс. т (108%).-0-