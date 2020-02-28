Буровики "Белоруснефть-Сибири" начали строить новую скважину на Метельном месторождении в России

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Буровики ООО "Белоруснефть-Сибирь" приступили к строительству эксплуатационной скважины №875 Метельного газоконденсатного месторождения - объект ОАО "Нефтяная компания "Янгпур", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белоруснефти".

"В портфеле заказов "Белоруснефть-Сибири" компания "Янгпур" занимает приличную долю. Например, в 2019 году каждую четвертую новую скважину в общем объеме построили для "Янгпура", - уточнили на предприятии.

Специалистам предстоит пробурить скважину с проектной глубиной 3908 м, в том числе горизонтальный ствол протяженностью 528 м. Среди основных задач - разведка верхнеюрских отложений Метельного месторождения. Бригада использует в работе новый мобильный буровой агрегат, его грузоподъемность 225 т.

ООО "Белоруснефть-Сибирь" образовано в 2007 году. Предприятие специализируется на бурении скважин, боковых стволов, капитальном и текущем ремонте скважин.-0-