БУТБ аккредитовала первую компанию из Пакистана

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для участия в торгах на Белорусской универсальной товарной бирже аккредитована первая компания из Пакистана - Sakafat Forever, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Приход пакистанского торгового предприятия на биржевую площадку стал результатом тесного взаимодействия БУТБ и посольства Пакистана в Беларуси, которое оказало содействие в организации визита на биржу делегации пакистанских деловых кругов в октябре этого года. Мероприятие позволило познакомить представителей пакистанского бизнеса с возможностями применения биржевого механизма в трансграничной торговле и определить перечень наиболее ликвидных белорусских и пакистанских товаров для реализации через БУТБ.

По словам руководителя Sakafat Forever Слехрии Моиза Ур Рехмана, в качестве участника торгов его компания намерена работать в обоих направлениях - на импорт товаров из Беларуси и на экспорт пакистанской продукции на белорусский рынок. При этом пакистанский бизнесмен не исключает торговлю через БУТБ с компаниями из других стран посредством транзитных сделок.

"Начать работу на белорусской бирже планируем с закупок пиломатериалов. В Пакистане продукция деревообработки пользуется высоким спросом, особенно в сфере строительства, поэтому рассчитываем наладить регулярные поставки в нашу страну белорусской доски. С этой целью в начале следующего года уполномоченный представитель Sakafat Forever приедет в Беларусь для знакомства с вашими производителями, оценки качества пилопродукции и обсуждения вопросов логистики. Параллельно будем прорабатывать возможность реализации в Беларуси пакистанского риса и других товаров сельскохозяйственной группы. Для Пакистана это одно из ключевых экспортных направлений, и я уверен, что благодаря биржевому механизму мы сможем получить доступ к максимально широкому кругу покупателей. Кроме того, хотелось бы воспользоваться клиентской базой биржи для выхода на рынок Европейского союза. Но это проект на долгосрочную перспективу. В приоритете все-таки белорусские предприятия", - подчеркнул руководитель пакистанской компании.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры. На БУТБ аккредитованы более 27,5 тыс. субъектов хозяйствования из 69 стран. По числу работающих на бирже компаний лидируют Россия, Литва, Латвия, Польша и Украина, при этом первое место по динамике роста новых участников торгов занял Китай.-0-