БУТБ активизирует сотрудничество с Калининградской областью

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа активизирует сотрудничество с Калининградской областью России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Проработка возможности увеличить объемы биржевой торговли между Беларусью и Калининградской областью стала главной целью визита представителей БУТБ в данный регион. При этом в качестве наиболее перспективного направления сотрудничества рассматривается участие российских компаний в транзитных сделках, когда и продавец, и покупатель - нерезиденты Беларуси.

Состоялись встречи с крупнейшими производителями лесопродукции Калининградской области. "Российские субъекты хозяйствования выразили заинтересованность в использовании белорусской биржевой площадки для реализации пиломатериалов, щепы, мебельного щита и клееного бруса в третьи страны. Аналогичную схему работы рассматривают и ведущие сельхозпредприятия региона, с руководством которых также встретились представители биржи. Планируется наладить поставки широкого спектра товаров сельскохозяйственной группы как на рынок Беларуси, так и по транзитным сделкам", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, представители БУТБ провели переговоры с Калининградской торгово-промышленной палатой, Центром поддержки экспорта Калининградской области и главой отделения белорусского посольства в Калининграде. Достигнуты договоренности о регулярном обмене деловой информацией и совместных мероприятиях для привлечения на биржевые торги компаний из данного региона России.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

На 1 апреля на БУТБ аккредитованы 2553 компании из России, в том числе 65 из Калининградской области. Общая сумма биржевых сделок, совершенных российскими субъектами хозяйствования в первом квартале 2021 года, составила $38,4 млн.-0-