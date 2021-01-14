БУТБ и НАИП планируют совместно привлекать иностранный бизнес в Беларусь

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители Белорусской универсальной товарной биржи и Национального агентства инвестиций и приватизации во время встречи договорились о развитии сотрудничества по привлечению в Беларусь иностранных компаний, заинтересованных работать на белорусском рынке через биржевую электронную площадку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

БУТБ и НАИП планируют проводить совместные деловые мероприятия в Беларуси и за рубежом для популяризации инструментов биржевой торговли и укрепления торгового и инвестиционного потенциала страны. "Ежегодно мы принимаем сотни делегаций иностранных деловых кругов, представляющих самые разные сферы бизнеса: от деревообработки и строительства до логистики и промышленного производства. Всем этим компаниям нужны, во-первых, надежные партнеры среди белорусских предприятий, а во-вторых, сырье, материалы и технологическое оборудование для реализации инвестиционных проектов. Биржа способна удовлетворить обе эти потребности. В связи с этим мы хотели бы включить посещение вашей организации в качестве обязательного пункта в программы деловых визитов, запланированных на текущий год. На мой взгляд, от этого выиграют все заинтересованные стороны", - заявил директор НАИП Дмитрий Красовский.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выразил готовность объединить усилия с НАИП и выступать соорганизатором проводимых агентством бизнес-форумов, конференций, семинаров и иных мероприятий, способствующих развитию внешнеэкономических отношений Беларуси. "Одна из важнейших функций биржи - обеспечивать условия для максимальной концентрации спроса и предложения в ходе торгов. Соответственно, чем больше иностранных компаний узнают о возможностях биржевой площадки, тем выше эффективность работы биржевого механизма. Поэтому мы готовы не только участвовать в организуемых агентством мероприятиях, но и оказывать необходимую информационную и финансовую поддержку. Как вы правильно отметили, мы преследуем одни и те же цели, а вместе сможем достигнуть гораздо большего. Я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-