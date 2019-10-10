БУТБ и посольство Ирана объединят усилия по развитию белорусско-иранской торговли

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и посольство Ирана в Беларуси намерены совместно содействовать развитию белорусско-иранской торговли. Такая договоренность достигнута по итогам визита на биржу делегации посольства, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.
"В частности, иранская сторона готова информировать бизнес-круги Ирана о возможностях использования биржевого механизма для выхода на рынок Беларуси и стран-участниц Евразийского экономического союза, а также предложила включать посещение БУТБ в программы организуемых посольством деловых мероприятий", - рассказал представитель биржи.
По мнению иранских дипломатов, биржевая торговля способна придать новый импульс развитию торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном и стать эффективным инструментом для взаимодействия между субъектами хозяйствования обеих стран.
Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил заинтересованность биржи в более тесном сотрудничестве с посольством - в первую очередь в части привлечения на биржевую площадку участников из Ирана. "Любое сотрудничество должно приносить конкретные, измеримые результаты. В нашем случае это количество аккредитованных на бирже иранских компаний и объемы совершаемых ими сделок. Поэтому важно, чтобы как можно больше представителей иранского бизнеса узнали о возможностях биржевой торговли и захотели ими воспользоваться. Надеемся на поддержку и содействие со стороны посольства в этом вопросе", - отметил Александр Осмоловский.-0-