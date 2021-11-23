БУТБ и ТПП Самарской области намерены совместно развивать биржевую торговлю продукцией АПК

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Торгово-промышленная палата Самарской области намерены объединить усилия и ресурсы для содействия развитию биржевой торговли сельхозпродукцией между Беларусью и данным регионом Российской Федерации, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Такая договоренность достигнута в ходе практического семинара для представителей самарского бизнеса, который состоялся на базе Самарской ТПП. В мероприятии в очном и онлайн-режиме приняли участие топ-менеджеры порядка 30 производственных и торговых предприятий Самарской области.

По словам президента Самарской ТПП Валерия Фомичева, продукция сельского хозяйства занимает значительную долю в структуре экспорта региона, а применение биржевого механизма может послужить дополнительным инструментом для местных производителей, заинтересованных в расширении географии продаж.

"По экспорту сельскохозяйственной продукции Самарская область традиционно занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа. Особенно хорошо у нас развиты масложировая отрасль и производство зерновых культур - прежде всего ячменя и пшеницы. Насколько мне известно, все эти товары стабильно пользуются спросом на белорусской биржевой площадке, что открывает широкие перспективы для самарских экспортеров. В свою очередь белорусские сельхозорганизации, работая через биржу, получат доступ к потребителям из Самарской области и смогут без посредников поставлять сюда свою продукцию. Таким образом, наше сотрудничество будет носить взаимовыгодный характер и способствовать росту товарооборота области с Беларусью", - отметил Валерий Фомичев.

На семинаре также обсуждалась возможность использования потенциала белорусской биржевой площадки для реализации продукции АПК Самарской области в страны Европейского союза. В частности, на БУТБ уже сформирован пул постоянных покупателей растительных масел из Прибалтики, Польши и Швейцарии, которые могли бы приобретать и самарское подсолнечное масло в рамках транзитных сделок. Пока же туда поставляется преимущественно белорусская продукция переработки масличных, причем объемы продаж регулярно растут и в этом году могут превысить $70 млн.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-