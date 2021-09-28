БУТБ к концу октября планирует начать регулярные торги плодоовощной продукцией

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже до конца октября 2021 года планируют начать проведение регулярных сессионных биржевых торгов плодоовощной продукцией для внутреннего рынка, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В качестве покупателей на торгах выступят розничные торговые сети, а в качестве продавцов - фермерские хозяйства и крупные СПК. Алгоритм проведения - обратный аукцион (торги на понижение). Ожидается, что использование биржевого механизма позволит снизить стоимость овощей и фруктов для конечных потребителей. Торги будут проходить еженедельно по мере поступления заявок от покупателей. В настоящее время ведутся необходимые подготовительные мероприятия.

"С технической точки зрения биржа полностью готова к проведению торгов плодоовощной продукцией в регулярном режиме. Начать планируется с овощей: картофеля, моркови, капусты и свеклы. Все эти позиции уже внесены в электронный каталог и по ним можно формировать заявки на покупку и продажу. Теперь главная задача - привлечь на торги участников и обучить их. С этой целью с 4 по 15 октября при содействии облисполкомов будут проводиться обучающие семинары для потенциальных продавцов, а это около 120 ведущих хозяйств страны. Параллельно будем обучать трейдеров покупателей. Первая торговая сессия состоится до конца октября", - рассказали в пресс-службе.

При этом также отмечается, что плодоовощная продукция уже реализуется на БУТБ, но не на сессионной основе, а в рамках площадки промышленных и потребительских товаров. "В течение последних трех месяцев уже совершались сделки по закупке персиков, слив, вишни и груш на общую сумму Br2,5 млн. В целом интерес к биржевой площадке у участников рынка есть. К примеру, на днях поступила заявка на продажу крупной партии клюквы. Надеемся, что в ближайшее время она также будет удовлетворена", - подчеркнули в БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-