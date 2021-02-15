БУТБ намерена содействовать экспорту белорусской сельхозпродукции в Брянскую область

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа намерена содействовать экспорту белорусской сельхозпродукции в Брянскую область России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Возможности использования торговых площадок биржи в качестве одного из основных каналов экспорта продукции белорусского агропромышленного комплекса в Брянскую область были представлены во время онлайн-форума "Содружество-2021", посвященного развитию регионального российско-белорусского взаимодействия в сфере АПК.

Начальник управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Виктор Дерешов отметил, что наблюдается заметный рост интереса российских компаний к закупкам белорусской молочной продукции, в том числе сухого молока, сыров, сливочного масла. "Причем все сделки совершаются непосредственно с производителями, что позволяет обеспечивать конкурентоспособные цены и надлежащее качество товара. На биржевой площадке аккредитованы все молокоперерабатывающие предприятия страны, и российские участники торгов этим активно пользуются. Пока основной объем продаж приходится на Московскую и Смоленскую области, но, судя по статистике сделок, в биржевую торговлю постепенно вовлекаются и представители бизнеса из других регионов России, в том числе из Брянской области. Считаю это хорошим стимулом для дальнейшего развития сотрудничества на региональном уровне", - сказал он.

Глава Торгового представительства РФ в Беларуси Юрий Золотарев обратил внимание на значительный потенциал для увеличения объемов биржевой торговли между Беларусь и Брянской областью и выразил готовность оказать содействие любой брянской компании, заинтересованной в выходе на белорусский рынок через БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-