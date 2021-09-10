БУТБ отмечает значительный рост экспортных цен на рапсовое масло

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская товарная универсальная биржа отмечает значительный рост экспортных цен на рапсовое масло. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

По информации биржи, с начала года стоимость рапсового масла, реализуемого на экспорт через БУТБ, выросла почти в полтора раза, что позволило отечественным производителям получить дополнительную выручку в размере $600 тыс. При этом, по мнению биржевых аналитиков, цены еще не достигли своего максимума, и в ближайшей перспективе восходящий тренд сохранится.

"Экспортные котировки на рапсовое масло продолжают демонстрировать высокую положительную динамику. Например, если в начале января текущего года средневзвешенная цена тонны нерафинированного рапсового масла первого сорта колебалась в диапазоне $973-992, то по итогам последней торговой сессии котировка сложилась на уровне $1412. То есть отечественная продукция подорожала на 42-45%. Рекордное повышение биржевых цен связано с ситуацией на глобальном рынке, где из-за плохого урожая рапса в Канаде и Европе, а также существенно увеличившегося потребления со стороны Китая образовался острый дефицит сырья, что и привело к беспрецедентному росту котировок на рапсовое масло. До конца года крупнейшим мировым переработчикам вряд ли удастся восполнить запасы сырья, поэтому в краткосрочной перспективе дисбаланс спроса и предложения сохранится, а рапсовое масло продолжит дорожать", - пояснили в пресс-службе БУТБ.

При этом отмечается, что, помимо внешних факторов, немаловажную роль в ценообразовании на биржевом рынке играет высокий уровень конкуренции среди иностранных покупателей белорусского рапсового масла.

"В качестве покупателей в биржевых торгах рапсовым маслом регулярно участвуют компании из России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Нидерландов, Китая и Кипра. В ходе торговой сессии за один лот могут бороться по 6-8 участников, в результате чего стартовая цена нередко повышается на 10-13%. Иными словами, для экспортеров конъюнктура весьма благоприятная, что положительно сказывается на объемах биржевых сделок. Так, за 8 месяцев 2021 года через биржевую площадку реализовано 36,3 тыс. т рапсового масла на $43,3 млн. Это в 2,6 раза больше, чем в прошлом году, в стоимостном выражении и в 1,7 раза - в натуральном", - сообщили представители биржи.-0-