БУТБ планирует торговать продуктами питания и промоборудованием из Саратовской области

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность проведения биржевых торгов промышленным оборудованием и продовольственными товарами производства Саратовской области обсуждена в ходе посещения Белорусской универсальной товарной биржи делегацией представителей малого и среднего бизнеса из данного региона России. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Визит организован по инициативе Центра поддержки экспорта Саратовской области в целях активизации торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. С учетом состава российской делегации особое внимание на переговорах было уделено биржевой B2B-площадке, работающей по принципу электронного маркетплейса и предназначенной для реализации широкого спектра товаров промышленного и потребительского назначения.

По словам начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александра Башлия, данная торговая платформа хорошо зарекомендовала себя как инструмент для корпоративных закупок и может быть использована саратовскими компаниями для выхода на белорусский рынок. "На нашей B2B-площадке регулярно размещаются заявки на покупку от ведущих белорусских сельскохозяйственных и промышленных предприятий, банковских учреждений, строительных трестов. Самостоятельно выйти на таких крупных клиентов без серьезных затрат на маркетинг небольшому саратовскому производителю практически нереально, а биржевые торги обеспечивают такую возможность. Причем среди иностранных компаний именно россияне проявляют наибольшую активность, поставляя в Беларусь продукцию химической отрасли, оборудование, механизмы, комплектующие и даже заготовки для банковских карточек. Уверен, что и саратовские предприятия смогут через биржевую площадку найти надежных партнеров в нашей стране", - отметил представитель БУТБ.

Помимо возможности работы на рынке Беларуси, также рассмотрены перспективы реализации продукции саратовских производителей в другие страны путем совершения транзитных сделок. В текущем году этим механизмом уже воспользовалось около 30 компаний из Смоленской, Московской, Ленинградской и Брянской областей. Через B2B-площадку БУТБ они поставляли в страны Балтии, Польшу и соседние регионы России осветительное оборудование, мебель, текстиль, стройматериалы и продовольственные товары.

За январь-октябрь 2021 года на биржевой B2B-площадке по реализации промышленных и потребительских товаров было совершено более 60 тыс. сделок на сумму Br426 млн (темп роста - 117%).

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-