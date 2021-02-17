БУТБ рассчитывает на расширение сотрудничества с деловыми кругами Волгоградской области

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа рассчитывает на расширение сотрудничества с деловыми кругами Волгоградской области России. Возможности применения биржевого механизма в торговле рассмотрены во время онлайн-конференции, организованной Торговым представительством РФ в Беларуси и Центром поддержки экспорта Волгоградской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий обратил внимание на значительный рост интереса российского бизнеса к белорусскому биржевому рынку, что свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности, заметно снизившейся во время пандемии коронавируса. "Примерно с конца 2020 года наметился устойчивый тренд на увеличение количества участников биржевых торгов из России. Одновременно растут и объемы заключаемых ими сделок. Даже по итогам января, который считается не самым активным месяцем, мы наблюдаем высокую положительную динамику. При этом важно, что идут как экспорт белорусских товаров в Россию, так и закупки российской продукции белорусскими предприятиями. Кроме того, в последнее время участились транзитные сделки между компаниями из России и третьих стран. То есть биржа используется как инструмент для страхования внешнеторговых рисков", - отметил он.

Представитель БУТБ также сообщил, что укрепление сотрудничества с российскими регионами является одной из приоритетных задач биржи в текущем году и выразил готовность в индивидуальном порядке работать с каждой компанией из Волгоградской области, которая захочет выйти на биржевую площадку.

"Мы уже плотно взаимодействуем с приграничными регионами России. В первую очередь это Смоленская, Брянская и Псковская области. Местные компании регулярно выставляют заявки на торги по всем товарным секциям: металлопродукции, лесопродукции, сельхозпродукции, промышленных и потребительских товаров. Мы же со своей стороны помогаем им найти надежных партнеров в Беларуси и странах Европейского союза. О востребованности биржевого механизма можно судить по статистике. Только за прошедшую неделю у нас аккредитовались восемь российских компаний. Рассчитываем как минимум на аналогичный показатель и по Волгоградской области", - заявил Александр Башлий.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-