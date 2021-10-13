БУТБ рассчитывает увеличить продажи лесопродукции из Псковской области

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа рассчитывает увеличить продажи лесопродукции из Псковской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Перспективы более активного использования белорусской биржевой площадки для реализации продукции предприятий лесопромышленного комплекса Псковской области в страны ближнего и дальнего зарубежья обсуждены в ходе бизнес-форума, организованного Белорусской универсальной товарной биржей при поддержке Псковской торгово-промышленной палаты. В мероприятии приняли участие порядка 30 российских компаний - как очно, так и в режиме видео-конференц-связи.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков, биржевой механизм позволит псковским компаниям поставлять свои товары не только на белорусский рынок, но и в страны Европы и Азии, где у биржи уже сформирована сеть деловых партнеров, готовых приобретать лесопродукцию практически в любых объемах.

"Разумеется, в первую очередь мы заинтересованы в насыщении внутреннего рынка Беларуси российской пилопродукцией и круглыми лесоматериалами, так как спрос на эти товары по-прежнему высокий и предложения на продажу от псковских компаний без внимания точно не останутся. В то же время биржевая площадка может помочь вам расширить географию продаж и выйти на покупателей из Прибалтики, Великобритании или Китая, а это уже гораздо более емкие рынки. Один только Китай ежегодно импортирует пиломатериалы почти на $8 млрд. Словом, для вас это практически безграничные экспортные возможности", - резюмировал он, выступая перед участниками бизнес-форума.

В свете этого президент ТПП Псковской области Владимир Зубов выразил готовность объединить усилия с БУТБ с целью вовлечения в биржевую торговлю деревообработчиков и лесозаготовителей из данного региона России. По его словам, тут интересы ТПП и биржи полностью совпадают.

"Большинство членов нашей палаты - предприятия малого и среднего бизнеса, а освоение новых рынков, как правило, требует значительных финансовых вложений, да и о рисках тоже не стоит забывать. На мой взгляд, биржа в этом отношении более безопасный и предсказуемый инструмент. К тому же, насколько мне известно, псковские экспортеры уже успешно работают на белорусской площадке и каких-то нареканий с их стороны еще не поступало. Единственное - объемы сделок пока небольшие, но, я думаю, что совместными усилиями мы это исправим", - отметил руководитель Псковской ТПП.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-