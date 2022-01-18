БУТБ расширила географию биржевой торговли до 70 стран

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа расширила географию биржевой торговли до 70 стран. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Ark Packaging Solutions стала первой компанией из Индии, аккредитованной для участия в торгах на Белорусской универсальной товарной бирже. Таким образом, в настоящее время на биржевой площадке работают резиденты 70 стран. Последний раз география биржевой торговли расширялась в декабре 2021 года, когда на БУТБ пришла первая компании из Пакистана. В пресс-службе БУТБ отмечают, что так активно клиентская база биржи не росла уже порядка 10 лет.

"Всего на нашей площадке аккредитованы более пяти с половиной тысяч иностранных компаний. По итогам 2021 года в десятку крупнейших рынков сбыта белорусских товаров вошли Литва, Германия, Латвия, Эстония, Россия, Польша, Нидерланды, Великобритания, Словакия и Китай. В Евросоюз в основном поставлялись пиломатериалы, топливные гранулы, рапсовое масло и продукция переработки сахарной свеклы. Великобритания покупала пилопродукцию, деревянные столбы, колья и кожевенный полуфабрикат "вет-блю". В Россию экспортировалось сухое молоко, сливочное масло, сыры и продукция переработки масличных. В свою очередь китайские компании активно приобретали пиломатериалы, рапсовое масло и сахар. В текущем году, безусловно, рассчитываем на дальнейшее расширение географии биржевой торговли. Этому будет способствовать и растущий авторитет биржи как международной торговой платформы. Только за прошлый год у нас аккредитовались компании из 5 новых стран: Бразилии, Гибралтара, Пакистана, Южной Кореи и Японии. Приход на биржу первой компании из Индии является результатом проведенной в 2021 году работы по привлечению на торги компаний из региона Юго-Восточной Азии. Стратегическая задача - максимально диверсифицировать экспорт отечественной продукции, прежде всего за счет стран дальней дуги", - прокомментировали в пресс-службе БУТБ.-0-