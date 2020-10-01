БУТБ упрощает доступ на торги для компаний из Китая и Сингапура

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа с 1 октября вводит упрощенный порядок аккредитации для компаний из Китая и Сингапура, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Согласно новому порядку, чтобы аккредитоваться на бирже, резидентам указанных стран более не требуется предъявлять легализованную выписку из торгового реестра. Вместо этого китайской компании достаточно предоставить копию бизнес-лицензии (China Business License), а сингапурской - выписку с сайта регистрирующего органа (Accounting and Corporate Regulatory Authority). В обоих случаях переводить документы на русский или белорусский языки не нужно", - сказал Роман Янив.

Упрощение доступа на торги китайских и сингапурских субъектов хозяйствования является частью комплекса мероприятий, направленных на повышение привлекательности биржевой площадки для компаний из Юго-Восточной Азии. "Стратегией развития биржи на ближайшие годы предусмотрено увеличение доли компаний из дальнего зарубежья в биржевом товарообороте. Для достижения этой цели сегодня сняты все барьеры для выхода на биржевой товарный рынок Беларуси. В частности, плата за выдачу электронной цифровой подписи была отменена еще в конце прошлого года, а упрощенный порядок аккредитации введен в отношении 14 стран Европы и Средней Азии. С 1 октября в данный перечень включены Китай и Сингапур. Так что теперь резиденты этих стран смогут принять участие в торгах буквально в день подачи документов. Ранее эта процедура нередко растягивалась на несколько недель или даже месяцев", - отметил пресс-секретарь.

В случае оформления ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) на представителей китайских либо сингапурских компаний, указанных в бизнес-лицензии или выписке в качестве уполномоченных на заключение сделок, копий этих документов с приложенными копиями страниц паспорта, содержащими идентификационную информацию представителей, достаточно для аккредитации на БУТБ. В то же время при выдаче ЭЦП лицу, не уполномоченному на заключение сделок от лица компании, дополнительно потребуется нотариально оформить доверенность (для резидентов КНР) либо легализовать ее (для резидентов Сингапура).

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-