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Экономика
26 мая 2021, 10:10

БУТБ вводит новый алгоритм торгов услугами в сфере лесного хозяйства

Фото из архива
Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа вводит новый алгоритм торгов услугами в сфере лесного хозяйства, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"С 7 июня 2021 года на Белорусской универсальной товарной бирже будет применяться новый алгоритм проведения биржевых торгов услугами в сфере лесного хозяйства. В связи с этим вносятся изменения в их регламент и в типовую форму биржевого договора по услугам. В соответствии с новым алгоритмом покупатели смогут повышать в ходе торгов цену услуги, если на размещенную ими заявку не откликнулся ни один продавец. Кроме того, цена услуги может быть повышена в ответ на встречную заявку продавца", - рассказал Роман Янив.

Новый алгоритм вводится по предложению Министерства лесного хозяйства и участников рынка для обеспечения более эффективного формирования цен на лесохозяйственные услуги. "После вступления в силу изменений в регламент биржевых торгов услугами в области лесоводства и лесозаготовок покупатели смогут увеличивать стоимость услуги, указанную в заявке на покупку, в случае отсутствия интереса со стороны потенциальных продавцов. Таким образом, у лесхозов появится возможность оперативно удовлетворять "горящие" заявки, не дожидаясь следующих торгов. В свою очередь продавцы смогут подавать встречные заявки с предложением повысить цену услуги и, соответственно, получать дополнительную прибыль", - пояснил пресс-секретарь.

"То есть новый алгоритм будет выгоден обеим сторонам сделки - и лесхозам, и представителям частного бизнеса", - резюмировал Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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