БУТБ вводит специализированные экспортные торги древесным топливом

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные торги древесным топливом на экспорт будут проводить на Белорусской универсальной товарной бирже дважды в месяц с 3 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Такие торговые сессии предполагают поставку на внешние рынки топливной и технологической щепы, стружки, опилок, древесных отходов, древесных топливных брикетов, топливных гранул (пеллет) и колотых дров. "Реализация всего ассортимента топливной продукции в ходе одной торговой сессии позволит максимально сконцентрировать предложение этой товарной группы на биржевой площадке, а также увеличить количество иностранных покупателей за счет более точного таргетирования целевой аудитории", - пояснил Роман Янив.

Ранее древесное топливо продавалось на экспорт вместе с другими видами лесоматериалов во время совмещенной торговой сессии. Однако в последнее время наблюдается заметный рост интереса к белорусской топливной продукции со стороны зарубежных компаний. В частности, возобновился экспорт топливных гранул, а продажи топливной щепы в прошлом месяце по сравнению с июлем 2019 года выросли на 21% до Br23,6 млн. "Рассчитываем, что выведение топливной древесины в отдельную торговую сессию даст возможность отечественным экспортерам существенно нарастить поставки этой продукции на европейский рынок, даже если зима будет такой же теплой, как и в прошлом году", - отметил пресс-секретарь БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная ее функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-