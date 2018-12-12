БЖД намерена к 2025 году выйти на перевозку 1 млн контейнеров в сообщении Китай-Европа

12 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога намерена выйти к 2025 году на перевозку в сообщении Китай-Европа 1 млн контейнеров ежегодно. Об этом заявил журналистам начальник БЖД Владимир Морозов сегодня в Москве на круглом столе "Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов", передает корреспондент БЕЛТА.

По слова Владимира Морозова, Белорусская железная дорога по итогам нынешнего года перевезет в сообщении Китай-Европа 320-330 тыс. контейнеров. Эта цифра на 60% больше, чем в 2017 году.

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