БЖД обеспечила пропуск и обработку первого полносоставного контейнерного поезда из Японии в Европу

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога обеспечила проследование и терминальную обработку первого полносоставного контейнерного поезда из Японии в страны Западной Европы по совместному проекту РЖД, БЖД, АО "РЖД Логистика" и транспортной группы FESCO. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Контейнеры из японских портов Хаката, Кобэ, Тояма, Иокогама с широкой номенклатурой грузов были отправлены морским сервисом FESCO во Владивостокский морской торговый порт для формирования контейнерного поезда. Контейнерный поезд 18 ноября отправился по Транссибирской магистрали по маршруту Владивосток - Брест и далее в пункты назначения в Европе (Бельгия, Нидерланды, Германия, Польша).

"Белорусская железная дорога обеспечила своевременное проследование контейнерного поезда с японскими грузами по своей инфраструктуре менее чем за 12 часов. На контейнерном терминале станции Брест-Северный были перегружены контейнеры на платформы западноевропейской колеи, оформлены таможенные документы и пройдены иные виды контроля. Состав 28 ноября был сдан польскому перевозчику, который организует его перемещение по железным дорогам Европы", - рассказали в пресс-центре.

Как подчеркнули в БЖД, новый логистический сервис позволяет вдвое сократить время в пути. Доставка грузов от портов Японии до портов Европы через Суэцкий канал занимает в среднем 50 суток.

Белорусская железная дорога в сотрудничестве с РЖД реализует совместные проекты, направленные на развитие контейнерных сервисов. "В 2020 году БЖД и РЖД по проекту "ИНТЕРТРАН" организовали первую транзитную интермодальную перевозку контейнеров в цифровом формате. 3 сентября на станцию Колядичи прибыли контейнеры, отправленные из китайского порта Нинбо через Владивосток в Беларусь", - отметили в пресс-центре.

Также Белорусская железная дорога в сотрудничестве с РЖД и НК "Казахстан темир жолы" работает над повышением транзитной привлекательности и привлечением дополнительных потоков в рамках сервисов компании АО "ОТЛК ЕРА". За 10 месяцев 2020 года транзит составил более 400 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

"С учетом динамического роста объемов контейнерных перевозок Белорусская железная дорога с участниками рынка транспортных услуг целенаправленно развивает маршруты перевозок через белорусско-польские пограничные переходы и создает новые. Так, БЖД с октября 2020 года обеспечила пропуск контейнерных поездов через белорусско-польский погранпереход Брузги/Кузница Белостоцкая в сообщении Китай - Европа - Китай", - добавили в пресс-центре.-0-