БЖД организует в Германии конференцию по контейнерным перевозкам из Европы в Китай

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция "Из Европы в Китай по новому Шелковому пути: железнодорожная логистика транзитом через Беларусь" пройдет 25 апреля во Франкфурте-на-Майне (Германия). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Форум организован БЖД при поддержке посольства Беларуси в Германии. Участие в нем примут крупнейшие компании, лидеры рынка железнодорожных перевозок в сообщении Китай - Европа - Китай, среди которых руководители и представители железнодорожных компаний, портов, логистических терминалов из Беларуси, Германии, России, Латвии, Польши, Китая, Казахстана, Чехии, Нидерландов.

Главной темой конференции станут контейнерные перевозки из Европы в Китай. Особый акцент будет сделан на развитии мультимодальных сервисов. Также участники форума обсудят перспективы развития грузовых железнодорожных перевозок из Европы в Азию, сопряжение железнодорожных маршрутов на стыке колеи 1520 мм и 1435 мм, эффективное партнерство железных дорог, перевозчиков, операторов в логистической цепи доставки грузов.

"Деловая программа конференции пройдет в форматах пленарных сессий и дискуссий, во время которых будут обсуждены новые подходы по взаимодействию и сотрудничеству на рынке транспортных услуг, пройдет обмен опытом и идеями по более эффективному ведению транспортного бизнеса", - отметили в пресс-центре БЖД.

Белорусская железная дорога рассматривает развитие перевозок контейнерными поездами в сообщении с Китаем в качестве стратегического и наиболее перспективного направления и ставит перед собой цель по созданию условий для расширения географии контейнерных поездов и активизации освоения грузопотоков в направлении из стран ЕС в Китай. Этому, в том числе, способствует участие дороги в соглашении между железными дорогами Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России об углублении сотрудничества.-0-