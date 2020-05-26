БЖД поддержала проект по перевозке контрейлеров в сообщении с Калининградской областью

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога совместно с Калининградской железной дорогой, ПАО "ТрансКонтейнер" и представителями бизнес-сообщества организовали контрейлерную перевозку по маршруту Калининградская область - Литва - Беларусь - Москва и Московская область, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Белорусская железная дорога в 2020 году с учетом обращений бизнес-сообщества Калининградской области предоставила конкурентоспособные тарифные условия на транзитные контрейлерные перевозки.

На Калининградской железной дороге 7 мая был дан старт первой контрейлерной отправке в составе контейнерного поезда. "Срок доставки контрейлерной платформы с автомобильным полуприцепом транзитом через Беларусь до Московской области составил около двух суток. Это в два раза быстрее, чем перевозка автотранспортом, при сопоставимой стоимости", - отметили в пресс-центре. Обратная загрузка состоялась 20 мая. Контрейлер с грузом прибыл 23 мая на станцию Калининград-Сортировочный.

Как подчеркнули в пресс-центре, совместный проект направлен на увеличение объемов перевозок грузов в сообщении с Калининградской областью. Планируется, что контрейлерные перевозки в составе контейнерных поездов по маршруту Калининград - Москва будут осуществляться на регулярной основе.

Новый сервис дает возможность планировать доставку грузов точно в срок, поскольку движение контейнерно-контрейлерного поезда организовано по жесткому графику.

Контрейлерная технология - организация доставки комбинированным транспортом, при которой большую часть маршрута грузы в автомобильных прицепах перемещаются на специальных контрейлерных железнодорожных платформах, а последние километры от станции назначения до клиента доставляются снова по автодороге. Это дает возможность сократить общее время в пути, в том числе при пересечении границ без задержек на пунктах пропуска, высвободить парк автомобильных тягачей, сократить расходы на топливо и сберечь рабочее время водителей, а также снизить аварийность на дорогах и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

"Контрейлерная технология позволяет расширить круг клиентов железной дороги и переключить груз с автомобильного транспорта на железнодорожный", - добавили в пресс-центре.-0-