Частный сектор в 2021 году обеспечил 53,3% поступлений в бюджет

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удельный вес платежей организаций негосударственного сектора экономики в формировании доходов бюджета в 2021 году составил 53,3%, что на 1 процентный пункт больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении развития налоговых органов МНС.

За 2021 год налоговые органы обеспечили поступление в доход консолидированного бюджета страны Br33,488 млрд, что составляет 101,5% к годовому плану доходов бюджета (сверх плана поступило Br496,9 млн). В том числе в республиканский бюджет поступило Br13,736 млрд (101,2%, сверх плана - Br161,2 млн), в местные бюджеты - Br19,752 млрд (101,7%, сверх плана - Br335,7 млн). Темп роста доходов консолидированного бюджета к уровню 2020 года в сопоставимых ценах составил 109,4%, в том числе республиканского бюджета - 114,9%, местных бюджетов - 105,8%.

Как отметили в ведомстве, положительная динамика обеспечена по всем основным доходным источникам. Наибольший прирост отмечен по налогу на прибыль - на 62,5%, или почти на Br2 млрд, подоходному налогу - на 4,5%, или на Br341 млн, и налогу на добавленную стоимость - на 3,3%, или на Br290 млн.

В частности, по налогу на добавленную стоимость план выполнен на 100,5% (Br9,170 млрд, в том числе сверх плана поступило Br48,8 млн). В структуре доходов консолидированного бюджета удельный вес поступлений по этому источнику составил 27,4%. Поступления этого налога превысили уровень 2020 года в сопоставимых ценах на Br289,2 млн, или на 3,3%. План по подоходному налогу выполнен на 101% (Br7,884 млрд, в том числе сверх плана - Br76,8 млн). Поступления платежей в сопоставимых ценах превысили уровень 2020 года на 4,5% (прирост на Br341,2 млн), удельный вес составил 23,5%. План по налогу на прибыль выполнен на 102,9% (Br5,128 млрд, в том числе сверх плана - Br143,8 млн), удельный вес составил 15,3%. Поступления этого налога увеличились к уровню 2020 года в сопоставимых ценах на Br1,973 млрд, или на 62,5%.

Что касается акцизов, то по ним план выполнен на 100,6% (Br3,487 млрд, в том числе сверх плана Br22,4 млн), удельный вес составил 10,4%. Их поступления превысили уровень прошлого года в сопоставимых ценах на Br145,3 млн, или на 4,3%. План по налогу на недвижимость выполнен на 100,5% (Br1,050 млрд, в том числе сверх плана - Br5,7 млн), удельный вес - 3,1%. Земельного налога поступило Br435,3 млн, в том числе сверх плана Br6,5 млн. План на год по этому налогу выполнен на 101,5%, его удельный вес составил 1,3%.

В общей сумме поступлений наибольший удельный вес занимают платежи организаций - 95,3%. За 2021 год от этой категории плательщиков поступило Br31,913 млрд, темп роста - 109,8% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах. Доля платежей организаций государственного сектора экономики в доходах бюджета составила 42%. Эта категория плательщиков в бюджет уплатила Br14,051 млрд, что в сопоставимых ценах составило 107,7% к уровню прошлого года.

Удельный вес платежей организаций негосударственного сектора экономики в формировании доходов бюджета составил 53,3%, что выше уровня 2020 года на 1 процентный пункт. В бюджет от этой категории плательщиков поступило Br17,861 млрд, что на 11,6% больше, чем в 2020 году.

От субъектов малого и среднего бизнеса за 2021 год поступило Br11,709 млрд, темп роста в сопоставимых ценах составил 107,4%, удельный вес в доходах бюджета - 35%.-0-