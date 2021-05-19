Чеботарь: экономика преодолела спад и вышла на траекторию роста

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика преодолела спад и вышла на траекторию роста. Об этом сказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Результаты первого квартала свидетельствуют, что экономика преодолела спад и вышла на траекторию роста. Главные цели пятилетки, определенные главой государства, выполняются. Первое - в стране обеспечена социальная стабильность. Растут реальные доходы населения, заработная плата, пенсии. В бюджетной сфере размер заработных плат превысил 80% от средней по стране. На фоне оживления экономики растет занятость. По сравнению с началом года в марте она увеличилась более чем на 2,6 тыс. человек. Сокращены потери рабочего времени. Не допущено роста безработицы. На новые рабочие места трудоустроены почти 13 тыс. человек", - сказал Юрий Чеботарь.

Говоря о второй задаче - обеспечении экономического роста при сохранении макроэкономической сбалансированности, он пояснил: "В условиях кризиса мы не ужесточали макроэкономическую политику, а напротив, подходы были смягчены. Во-первых, принимали меры по минимизации роста процентных ставок по кредитам. По новым кредитам они увеличились всего на 1 процентный пункт по сравнению с январем прошлого года - до 11,9% годовых. В сложный период правительство руководствовалось четким принципом: государство поддержит трудовые коллективы, предприятия. То есть тех, кто обеспечивает занятость, вкладывает инвестиции в развитие".

Во-вторых, по словам первого замминистра, удалось удержать валютный рынок. "Благодаря принятым мерам по сдерживанию цен инфляция в годовом выражении закрепилась на плато и не ускорялась. Сохранена устойчивость во внешнем секторе. Высокими темпами растет экспорт, обеспечено положительное сальдо внешней торговли и текущего счета платежного баланса. Повышенный спрос на внутреннем валютном рынке полностью удовлетворен. Валютные обязательства правительства исполнены в полном объеме", - отметил Юрий Чеботарь.

Первый замминистра также рассказал о выполнении и третьей задачи - качественного роста экономики. "Экономический рост ускоряется. По итогам четырех месяцев темп роста ВВП уже 102,5%. Положительные итоги стали результатом своевременного принятия правительством как тактических, так и стратегических решений. А именно эффективно сработали решения по ограничению ценового роста, с 7 мая заработали по расширенной схеме 534-й указ и план мер по развитию экспорта, приняты решения по поддержке отечественных производителей в ходе процедур закупок, поддержано сельское хозяйство в рамках посевной компании, а также ряд других мер", - подчеркнул он.-0-