Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 2,6% в I полугодии

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 2,6% в первом полугодии. Об этом сказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Что касается оценки ВВП, то за полугодие прогнозируем темп роста 102,6%", - сказал Юрий Чеботарь.

Говоря о ситуации в отраслях экономики, он отметил, что пандемия продолжает оказывать влияние. При этом более половины экономики находится в зоне роста. Это промышленность, оптовая торговля, информация и связь. "Главное - обеспечивается качественный рост. В промышленности запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне и продолжают снижаться. Просроченная внешняя дебиторская задолженность также сокращается, минимальное значение за последние 7 лет. По нашим оценкам, в первом полугодии промышленность останется локомотивом роста экономики", - пояснил первый замминистра.

По его словам, I квартал показал формирование позитивной динамики восстановления сельского хозяйства и отраслей услуг для населения - розничной торговли, транспорта, гостиниц, общепита, здравоохранения, образования, сфер отдыха и развлечений. "Отрасли набирают темп, и по итогам полугодия мы прогнозируем их восстановление к уровню прошлого года. В целом ожидаем выхода сферы услуг из отрицательной зоны", - добавил Юрий Чеботарь.

Сложный сектор в экономике в настоящее время - строительство. "Динамика по отрасли за четыре месяца отрицательная. И по полугодию выход из красной зоны пока не прогнозируется. Хотя уже в мае ожидаем перелома ситуации", - констатировал он.-0-