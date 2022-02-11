Чеботарь: экспорт белорусских товаров в этом году планируется увеличить на 6%

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году планируется увеличить поставку белорусских товаров за рубеж на 6%. Об этом в программе "Панорама" на канале "Беларусь 1" сообщил первый заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь, передает БЕЛТА.

За год после проведения Всебелорусского народного собрания экономическая ситуация в стране поменялась в лучшую сторону и радует отечественных экспертов. "Мы смогли прирасти почти в 2 раза больше, чем планировали, по производству. Но это в том числе и на фоне качественных показателей. Запасы продукции на складах практически минимальные, чуть более половины среднемесячного объема производства. На ближайшую перспективу есть возможности и дальше продавать продукцию с такой же динамикой. Рентабельность продаж - 10%, это исторический максимум. Это те доходы, которые потом будут направлены в инвестирование, обновление производства, повышение конкурентоспособности", - отметил замминистра.

Юрий Чеботарь подчеркнул, что такую хорошую планку необходимо держать и дальше. "На текущий год показатели не ниже. Нам предстоит прирасти в реализации продукции на экспорт более чем на 6%. Дальняя дуга - это более 50% роста - мы закладываем на страны Африки, Азии и так далее", - рассказал замминистра.

Он добавил, что надежным и постоянным партнером нашей страны является Россия. Беларусь также расширит механизмы поддержки отечественных экспортеров, включая финансирование банков.

Что касается импортозамещения, то Юрий Чеботарь отметил: до 96% автокомпонентов можно заменить белорусской продукцией, и в этом направлении работы для промышленников предостаточно.

Точки роста отечественной промышленности эксперт видит в таких приоритетных направлениях, как биоиндустрия и фармацевтика (запланировано почти 10 проектов на большинстве фармацевтических предприятий), электротранспорт и электроиндустрия.-0-