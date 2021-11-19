Чеботарь: позитивные тенденции в экономике способствуют выполнению социальных обязательств

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позитивные тенденции в экономике способствуют выполнению социальных обязательств. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"По итогам 9 месяцев 2021 года экономика развивается на качественной и сбалансированной основе. Наблюдаемые позитивные тенденции способствуют выполнению социальных обязательств перед населением, прежде всего по реальным доходам, занятости и жилью. Основным драйвером повышения доходов граждан остается рост заработной платы. Предполагается сохранить этот тренд в увязке с производительностью труда, на основе успешной реализации инвестиционно-экспортных планов предприятий", - сказал Юрий Чеботарь.

Он подчеркнул, что важным следствием решений правительства в условиях пандемии стало сохранение трудовых коллективов, недопущение скачка безработицы. "С опережением строится жилье. Введено в эксплуатацию свыше 3 млн кв.м общей площади - плюс 11,6% к аналогичному периоду прошлого года. Из них почти треть с господдержкой", - отметил первый замминистра.

Юрий Чеботарь особо подчеркнул намерение правительства применять для поддержания текущей динамики основных экономических показателей все ключевые инструменты стимулирования внутреннего спроса и экспорта.

"В целях сохранения положительных тенденций в социально-экономической сфере и нивелирования возможных рисков уже разработан пакет прогнозных документов на 2022 год. Одна из главных задач в них заключается в том, чтобы обеспечить высокое качество выполнения социальных обязательств государства перед населением, создать для этого необходимые условия", - резюмировал он.-0-