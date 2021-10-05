Чеботарь: сохраняется тренд на увеличение поставок белорусской продукции за рубеж

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохраняется тренд на увеличение поставок белорусской продукции за рубеж по всем группам товаров. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, отмечая динамику внешней торговли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"За семь месяцев по товарам и услугам приросли почти на треть. Положительное сальдо превысило $2 млрд. С 2012 года это лучший результат во внешней торговле, если сравнивать с аналогичными периодами прошлых лет", - подчеркнул Юрий Чеботарь.

Первый заместитель министра особо отметил сохранение по итогам января - августа тренда на увеличение поставок отечественной продукции за рубеж по всем группам товаров: энергетических - в 2,1 раза, прочих промежуточных - на 33,5%, инвестиционных - на 34,7%, потребительских - на 17% (в том числе продовольственных - на 8,4%, непродовольственных - на 29,2%).

По его словам, эти успехи предопределили несколько факторов. "Во-первых, репутация бренда "белорусское", известного благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Во-вторых, эффективная работа менеджмента предприятий, своевременно скорректировавших производственные планы, маркетинговых стратегии, логистические цепочки. В-третьих, в полной мере оправдывают себя инвестиции в модернизацию действующих производств - флагманов нашей индустрии. Плюс нам помогло то обстоятельство, что на группы товаров, которые являются ключевыми в нашей экспортной корзине, был зафиксирован рекордный рост цен на мировых рынках. Спрос на белорусскую продукцию на внешнем контуре сохраняется. Следовательно, нет оснований полагать, что наблюдаемая положительная динамика до конца текущего года изменится", - резюмировал Юрий Чеботарь.-0-