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09 ноября 2021, 20:06

Чеботарь: в деревообработке можно максимально раскрутить цепь производственных цепочек

Юрий Чеботарь. Фото из архива
Юрий Чеботарь. Фото из архива

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревообработке можно максимально раскрутить цепь производственных цепочек. Такое мнение сегодня высказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время рабочей поездки в Бобруйск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

На площадке ОАО "ФанДОК" под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова с участием руководителей ряда министерств и ведомств рассматривались вопросы дальнейшего развития региональных деревообрабатывающих производств, ориентированных на глубокую комплексную переработку сырья.

"Деревообработка - это та отрасль, где нам по силам максимально раскрутить цепь производственных цепочек. Есть большие запасы собственного сырья, крепкая индустриальная база, значимый задел в компетенциях работников, налаженная система подготовки кадров. На этой основе с учетом актуальных запросов рынка следует активнее осваивать выпуск новых линеек продукции, реализовывать программы технического переоснащения, разрабатывать и внедрять действенные маркетинговые и инвестиционные стратегии, работать с клиентом и формировать привлекательные ценовые предложения. Действуя таким образом, предприятия отрасли смогут заполнить портфель заказов за счет растущего спроса на продукцию на внутреннем и внешнем рынках. И в этом залог их успешной работы в будущем", - отметил Юрий Чеботарь.-0-

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Бобруйск деревообработка Минэкономики
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