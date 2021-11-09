Чеботарь: в деревообработке можно максимально раскрутить цепь производственных цепочек

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревообработке можно максимально раскрутить цепь производственных цепочек. Такое мнение сегодня высказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время рабочей поездки в Бобруйск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

На площадке ОАО "ФанДОК" под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова с участием руководителей ряда министерств и ведомств рассматривались вопросы дальнейшего развития региональных деревообрабатывающих производств, ориентированных на глубокую комплексную переработку сырья.

"Деревообработка - это та отрасль, где нам по силам максимально раскрутить цепь производственных цепочек. Есть большие запасы собственного сырья, крепкая индустриальная база, значимый задел в компетенциях работников, налаженная система подготовки кадров. На этой основе с учетом актуальных запросов рынка следует активнее осваивать выпуск новых линеек продукции, реализовывать программы технического переоснащения, разрабатывать и внедрять действенные маркетинговые и инвестиционные стратегии, работать с клиентом и формировать привлекательные ценовые предложения. Действуя таким образом, предприятия отрасли смогут заполнить портфель заказов за счет растущего спроса на продукцию на внутреннем и внешнем рынках. И в этом залог их успешной работы в будущем", - отметил Юрий Чеботарь.-0-