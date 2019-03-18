Чем удивит белорусский павильон на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае

Всемирная выставка "ЭКСПО" проходит каждые пять лет в одном из крупных городов мира. Здесь страны демонстрируют свои технические достижения, инвестиционные, туристические возможности, экспортный потенциал. С 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021-го мировой форум пройдет в Дубае (ОАЭ) под лозунгом "Соединяя умы, создаем будущее". По прогнозам, выставку посетят не менее 20 млн человек, в числе которых потенциальные покупатели и инвесторы. Их ожидает по-настоящему огромный выбор - национальные стенды организуют 190 стран. Оператором белорусской экспозиции определен Национальный центр маркетинга МИД. Директор учреждения Валерий Садохо в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал, какой предстанет Беларусь перед глазами посетителей выставки.

- Валерий Евгеньевич, что уже сделано для участия в "ЭКСПО-2020" и сколько предприятий заявили о своем участии?

- В этой выставке участвуют практически все страны, и белорусского павильона там просто не могло не быть. Мы вплотную занимаемся подготовкой национальной экспозиции, которая будет очень разноплановой и продемонстрирует все аспекты развития страны. Уже выбран дизайн павильона. К настоящему времени на конкурсной основе определен застройщик, который займется его возведением. Это швейцарская компания Nussli Adunic AG, ее представители уже побывали в Беларуси и высоко оценили наши предложения по наполнению экспозиции. Также определена инжиниринговая компания - ГПО "Минскстрой", она будет контролировать ход строительства. Обсуждается список необходимого демонстрационного оборудования, чтобы вписать наш контент в план застройщика. В мае мы должны четко определиться с расположением всех тематических экспозиций, размещением экспонатов и т.д.

Страны - участницы Всемирной выставки стремятся впечатлить, удивить мировое сообщество. Достойно конкурировать с высокоразвитыми государствами сложно, но эта задача выполнима, поскольку Беларусь обладает мощным научным, туристическим потенциалом, уникальными технологиями, богатым культурным и историческим наследием. На создание и наполнение павильона выделяются бюджетные средства, но некоторые предприятия готовы поучаствовать в выставке за счет собственных вложений. Для них мы также прорабатываем формат участия. Уже получили предложения от Министерства промышленности, Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям. В частности, БелАЗ продемонстрирует макет карьерного самосвала, организует виртуальную экскурсию по заводу, покажет презентационные видеоролики. В выставке также будут участвовать МТЗ, "Гомсельмаш". Эта техника широко известна в мире, ею никого не удивишь, но она поможет сформировать мнение о том, что Беларусь - индустриальная, динамично развивающаяся страна.

Сейчас ведем переговоры с Парком высоких технологий для определения разработок, которые смогут заинтересовать посетителей. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" продемонстрирует инвестиционные возможности науки. Отдельное место в павильоне займет туристический сектор. Безвизовый режим через Национальный аэропорт Минск открыл огромные возможности для увеличения туристического потока, развития медицинского туризма. На выставке об этом узнает еще больше людей.

Кроме того, планируется активное участие белорусских предприятий пищевой промышленности. Будет организована продажа сувениров, дегустация продуктов питания. Гости павильона убедятся в их высоком качестве. Для участия в "ЭКСПО-2020", в других международных выставках нашим предприятиям необходимо иметь сертификацию продуктов питания. Это открывает возможности для более широкого присутствия товаров на международном рынке.

- Каким будет белорусский павильон и как он будет использоваться после проведения выставки?

- Концепция нашего павильона обозначена тремя буквами "и" - индивидуум, инновации, инвестиции. Это можно интерпретировать так: человек создает инновации, которые воплощаются в разработки, способные привлечь инвестиции, принести пользу и удивить мир. Павильон представляет собой трехэтажное здание общей площадью 1,2 тыс. кв.м. Его концепция базируется на образе Беларуси как страны с богатыми природными ресурсами, в частности, лесами. Поэтому перед входом в павильон будут установлены интерактивные инсталляции "деревьев". По задумке, будет продемонстрировано, что сотрудничество, работа сообща ведет к новым возможностям, инновационному и устойчивому будущему.

Что касается дальнейшего использования павильона, то об этом станет известно позднее. Согласно условиям организаторов, мы не имеем права занимать в последующем площади, выделенные под выставку, то есть, скорее всего, это здание будет демонтировано.

- Выставка будет длиться шесть месяцев. Очевидно, что одной демонстрации продукции будет недостаточно для поддержания интереса к павильону...

- Планируем заменять выставочные экспонаты с определенной периодичностью. В сценарии много различных мероприятий. В их числе официальные церемонии открытия и закрытия павильона, Национальный день Беларуси, День науки, белорусско-эмиратский деловой форум, тематические круглые столы, презентации компаний. Интересные предложения поступают от ПВТ - с использованием специального оборудования можно будет осуществить виртуальный полет над Минском на высоте птичьего полета. Во время выставки состоятся выступления белорусских художественных коллективов. Нужно выбрать самое интересное, а выбор очень большой.

- Продуктивен ли формат всемирной выставки для заключения прямых контрактов на поставку продукции?

- Для заключения контрактов будут предоставлены все возможности. В белорусском павильоне предусмотрен специальный зал для переговоров, в нем можно проводить бизнес-форумы. На постоянной основе организационные вопросы на нашей экспозиции будут решать не менее 10 сотрудников. Мы должны выглядеть достойно, в том числе на фоне наших соседей по выставке, рядом будут находиться павильоны Швейцарии, Испании и Австрии.

- Ожидается ли всплеск развития торгово-экономического сотрудничества Беларуси с ОАЭ в связи с выставкой, чем интересны страны друг другу?

- Безусловно, это престижное событие повлияет на рост экономики ОАЭ и Дубая, в частности, благодаря развитию сферы туризма и гостиничного бизнеса. Что касается сотрудничества с этой страной, то белорусский экспорт начал интенсивно расти с 2016 года. Поставляем грузовые автомобили, продукты питания, калийные удобрения, мебель, стекловолокно, медицинскую аппаратуру. В ОАЭ действует представительство МАЗа, Белорусского металлургического завода. В прошлом году Национальный центр маркетинга подписал соглашение о сотрудничестве с одной из компаний из ОАЭ для обмена коммерческой информацией. Думаю, что сотрудничество двух стран будет развиваться в уже выбранных направлениях. В то же время не в полной мере использован потенциал белорусской туристической отрасли, которая может представлять для арабских стран особый интерес и является своего рода экзотикой.

- Как Национальный центр маркетинга помогает предприятиям развивать экспорт помимо организации участия в выставках?

- Центр создал и развивает портал информационной поддержки экспорта - Export.by, который является электронной витриной белорусских товаров. Любое предприятие может бесплатно зарегистрироваться на этом портале, продемонстрировать свой товар, указать условия поставки, платежа. К настоящему времени зарегистрированы свыше 6 тыс. предприятий. Работаем над тем, чтобы превратить эту витрину товаров в торговую площадку, крупномасштабный интернет-магазин, в котором покупатель в любой стране мира мог увидеть товар с актуальной ценой и заказать его. Кроме того, наши специалисты проводят маркетинговые исследования отечественного и зарубежных рынков, выпускают специализированные издания. Все наши действия направлены на то, чтобы помочь предприятиям заявить о себе, грамотно преподнести продукцию. Такую цель преследуем и на Всемирной выставке "ЭКСПО".

Вера СЕРГЕЕВА,

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