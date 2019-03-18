Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 марта 2019, Пн
+7°C
Сплошная облачность EUR 2.4089
USD 2.1278
RUB 3.2546
Главное
Кезбан Нилвана Дарама и Александр Лукашенко Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
Президент
Единая специализированная организация по поддержке бизнеса появится в Беларуси
Экономика
ЦТ в Беларуси стартует 11 июня
Общество
Мечты сбываются: в комплексе "Парк Челюскинцев" стартовали продажи новых квартир
Общество
В Беларуси разрабатывается непротиворечивая концепция истории государства
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Минобразования определило нижнее пороговое значение отметок на ЦТ-2019
12:18 Общество
Аарон Пол ничего не знает о съемках фильма по сериалу "Во все тяжкие"
12:16 Калейдоскоп
В Республике Корея после случайного запуска взорвалась противовоздушная ракета
12:12 В мире
Британские туроператоры готовы помочь в продвижении маршрутов по Беларуси и II Европейских игр
12:07 Общество
Разыскиваемый подросток из Рогачева найден
12:02 Происшествия
Минчанин обманом воспользовался деньгами более 60 человек
11:57 Происшествия
В Гродно мужчина топором убил покусавшую его собаку
11:56 Происшествия
Чем удивит белорусский павильон на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае
11:47 Экономика
Неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси на этой неделе
11:45 Общество
Баланс в торговле и инвестиции - что обсуждают Беларусь и Турция в преддверии визита Лукашенко
11:44 Экономика
В Жабинковском районе обнаружено тело пропавшего в феврале местного жителя
11:38 Происшествия
Бывшие супруги из Столбцов обвиняются в убийстве пенсионера
11:38 Происшествия
Водитель предприятия из Волковыска присвоил более 400 л дизтоплива
11:36 Происшествия
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 19 марта
11:32 Общество
Мужчина в Гродно выдавал себя за потерявшего паспорт и деньги эстонского туриста
11:32 Происшествия
Мечты сбываются: в комплексе "Парк Челюскинцев" стартовали продажи новых квартир
11:30 Общество
В Буда-Кошелевском районе ищут девочку-подростка
11:22 Происшествия
Китайские студенты построили беспилотное судно для сбора мусора
11:17 Технологии
В Бобруйском районе велосипедистка погибла в результате двойного наезда
11:14 Происшествия
Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку
11:08 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Посевная кампания Посевная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Чем удивит белорусский павильон на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае

Экономика 18.03.2019 | 11:47

Всемирная выставка "ЭКСПО" проходит каждые пять лет в одном из крупных городов мира. Здесь страны демонстрируют свои технические достижения, инвестиционные, туристические возможности, экспортный потенциал. С 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021-го мировой форум пройдет в Дубае (ОАЭ) под лозунгом "Соединяя умы, создаем будущее". По прогнозам, выставку посетят не менее 20 млн человек, в числе которых потенциальные покупатели и инвесторы. Их ожидает по-настоящему огромный выбор - национальные стенды организуют 190 стран. Оператором белорусской экспозиции определен Национальный центр маркетинга МИД. Директор учреждения Валерий Садохо в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал, какой предстанет Беларусь перед глазами посетителей выставки.

- Валерий Евгеньевич, что уже сделано для участия в "ЭКСПО-2020" и сколько предприятий заявили о своем участии?

- В этой выставке участвуют практически все страны, и белорусского павильона там просто не могло не быть. Мы вплотную занимаемся подготовкой национальной экспозиции, которая будет очень разноплановой и продемонстрирует все аспекты развития страны. Уже выбран дизайн павильона. К настоящему времени на конкурсной основе определен застройщик, который займется его возведением. Это швейцарская компания Nussli Adunic AG, ее представители уже побывали в Беларуси и высоко оценили наши предложения по наполнению экспозиции. Также определена инжиниринговая компания - ГПО "Минскстрой", она будет контролировать ход строительства. Обсуждается список необходимого демонстрационного оборудования, чтобы вписать наш контент в план застройщика. В мае мы должны четко определиться с расположением всех тематических экспозиций, размещением экспонатов и т.д.

Страны - участницы Всемирной выставки стремятся впечатлить, удивить мировое сообщество. Достойно конкурировать с высокоразвитыми государствами сложно, но эта задача выполнима, поскольку Беларусь обладает мощным научным, туристическим потенциалом, уникальными технологиями, богатым культурным и историческим наследием. На создание и наполнение павильона выделяются бюджетные средства, но некоторые предприятия готовы поучаствовать в выставке за счет собственных вложений. Для них мы также прорабатываем формат участия. Уже получили предложения от Министерства промышленности, Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям. В частности, БелАЗ продемонстрирует макет карьерного самосвала, организует виртуальную экскурсию по заводу, покажет презентационные видеоролики. В выставке также будут участвовать МТЗ, "Гомсельмаш". Эта техника широко известна в мире, ею никого не удивишь, но она поможет сформировать мнение о том, что Беларусь - индустриальная, динамично развивающаяся страна.

Сейчас ведем переговоры с Парком высоких технологий для определения разработок, которые смогут заинтересовать посетителей. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" продемонстрирует инвестиционные возможности науки. Отдельное место в павильоне займет туристический сектор. Безвизовый режим через Национальный аэропорт Минск открыл огромные возможности для увеличения туристического потока, развития медицинского туризма. На выставке об этом узнает еще больше людей.

Кроме того, планируется активное участие белорусских предприятий пищевой промышленности. Будет организована продажа сувениров, дегустация продуктов питания. Гости павильона убедятся в их высоком качестве. Для участия в "ЭКСПО-2020", в других международных выставках нашим предприятиям необходимо иметь сертификацию продуктов питания. Это открывает возможности для более широкого присутствия товаров на международном рынке.

- Каким будет белорусский павильон и как он будет использоваться после проведения выставки?

- Концепция нашего павильона обозначена тремя буквами "и" - индивидуум, инновации, инвестиции. Это можно интерпретировать так: человек создает инновации, которые воплощаются в разработки, способные привлечь инвестиции, принести пользу и удивить мир. Павильон представляет собой трехэтажное здание общей площадью 1,2 тыс. кв.м. Его концепция базируется на образе Беларуси как страны с богатыми природными ресурсами, в частности, лесами. Поэтому перед входом в павильон будут установлены интерактивные инсталляции "деревьев". По задумке, будет продемонстрировано, что сотрудничество, работа сообща ведет к новым возможностям, инновационному и устойчивому будущему.

Что касается дальнейшего использования павильона, то об этом станет известно позднее. Согласно условиям организаторов, мы не имеем права занимать в последующем площади, выделенные под выставку, то есть, скорее всего, это здание будет демонтировано.

- Выставка будет длиться шесть месяцев. Очевидно, что одной демонстрации продукции будет недостаточно для поддержания интереса к павильону...

- Планируем заменять выставочные экспонаты с определенной периодичностью. В сценарии много различных мероприятий. В их числе официальные церемонии открытия и закрытия павильона, Национальный день Беларуси, День науки, белорусско-эмиратский деловой форум, тематические круглые столы, презентации компаний. Интересные предложения поступают от ПВТ - с использованием специального оборудования можно будет осуществить виртуальный полет над Минском на высоте птичьего полета. Во время выставки состоятся выступления белорусских художественных коллективов. Нужно выбрать самое интересное, а выбор очень большой.

- Продуктивен ли формат всемирной выставки для заключения прямых контрактов на поставку продукции?

- Для заключения контрактов будут предоставлены все возможности. В белорусском павильоне предусмотрен специальный зал для переговоров, в нем можно проводить бизнес-форумы. На постоянной основе организационные вопросы на нашей экспозиции будут решать не менее 10 сотрудников. Мы должны выглядеть достойно, в том числе на фоне наших соседей по выставке, рядом будут находиться павильоны Швейцарии, Испании и Австрии.

- Ожидается ли всплеск развития торгово-экономического сотрудничества Беларуси с ОАЭ в связи с выставкой, чем интересны страны друг другу?

- Безусловно, это престижное событие повлияет на рост экономики ОАЭ и Дубая, в частности, благодаря развитию сферы туризма и гостиничного бизнеса. Что касается сотрудничества с этой страной, то белорусский экспорт начал интенсивно расти с 2016 года. Поставляем грузовые автомобили, продукты питания, калийные удобрения, мебель, стекловолокно, медицинскую аппаратуру. В ОАЭ действует представительство МАЗа, Белорусского металлургического завода. В прошлом году Национальный центр маркетинга подписал соглашение о сотрудничестве с одной из компаний из ОАЭ для обмена коммерческой информацией. Думаю, что сотрудничество двух стран будет развиваться в уже выбранных направлениях. В то же время не в полной мере использован потенциал белорусской туристической отрасли, которая может представлять для арабских стран особый интерес и является своего рода экзотикой.

- Как Национальный центр маркетинга помогает предприятиям развивать экспорт помимо организации участия в выставках?

- Центр создал и развивает портал информационной поддержки экспорта - Export.by, который является электронной витриной белорусских товаров. Любое предприятие может бесплатно зарегистрироваться на этом портале, продемонстрировать свой товар, указать условия поставки, платежа. К настоящему времени зарегистрированы свыше 6 тыс. предприятий. Работаем над тем, чтобы превратить эту витрину товаров в торговую площадку, крупномасштабный интернет-магазин, в котором покупатель в любой стране мира мог увидеть товар с актуальной ценой и заказать его. Кроме того, наши специалисты проводят маркетинговые исследования отечественного и зарубежных рынков, выпускают специализированные издания. Все наши действия направлены на то, чтобы помочь предприятиям заявить о себе, грамотно преподнести продукцию. Такую цель преследуем и на Всемирной выставке "ЭКСПО".

Вера СЕРГЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4089 BYN 2.396 BYN 2.402 BYN
USD
2.1278 BYN 2.115 BYN 2.119 BYN
RUB
3.2546 BYN 3.266 BYN 3.275 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Минский моторный завод в 2018 году выпустил около 44 тысяч двигателей
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси
Все фото

Инфографика

Конституция Республики Беларусь в цифрах и фактах В истории новейшего времени у Беларуси было 6 конституций. Нынешняя принята 15 марта 1994 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова Лукашенко обсудил с Кочановой работу с обращениями, подготовку Послания и электоральных кампаний
Лукашенко считает необходимым расширить сферу влияния отечественных СМИ
Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
Политика
Михаил Мясникович Мясникович: национальные интересы должны непреложно учитываться при продвижении союзного строительства
"Белая Русь" приняла план подготовки и участия оргструктур в предстоящих избирательных кампаниях
Около 13 тыс. проживающих в Беларуси украинских граждан смогут проголосовать на выборах президента Украины
Происшествия
Фото из архива Экс-директор Комбината общественного питания в Бресте приговорена к четырем годам колонии за взятки
Разыскиваемый подросток из Рогачева найден
Минчанин обманом воспользовался деньгами более 60 человек
Общество
Туристический сезон – 2019: все подробности – на ярмарке "Отдых"
Минобразования определило нижнее пороговое значение отметок на ЦТ-2019
Британские туроператоры готовы помочь в продвижении маршрутов по Беларуси и II Европейских игр
Регионы
Фото из архива Около 40% вопросов от жителей Гомельской области к "Большому разговору" касались темы жилья
Семинар для начинающих предпринимателей о развитии бизнеса пройдет в Минске
Гомель 21 марта примет благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя"
Спорт
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 Tennis Photography Арина Соболенко значительно улучшила свой рейтинг в парном разряде WTA
Команды из четырех стран выступят на турнире по хоккею на траве в Барановичах
Восемь команд поборются в финальном хоккейном турнире "Золотая шайба" в Орше
Технологии
Фото из архива inhabitat.com Китайские студенты построили беспилотное судно для сбора мусора
Суд признал вину Apple в нарушении патентных прав и обязал выплатить более $30 млн
Уральские школьники "научили" компьютер искать патологии на рентгене
Культура
Эскиз спектакля по повести Айтматова "Материнское поле" подготовят на "М.@rt.контакте"
Областной конкурс кукольных театров и батлеек пройдет в Сенно
Брестский драмтеатр в апреле выступит на фестивалях в Санкт-Петербурге и Владимире
В мире
Фото Антара Наводнения в Индонезии унесли жизни уже 79 человек
В Республике Корея после случайного запуска взорвалась противовоздушная ракета
Два подростка погибли во время давки на праздновании Дня святого Патрика в Северной Ирландии
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта
Аарон Пол ничего не знает о съемках фильма по сериалу "Во все тяжкие"
Дочь Майкла Джексона госпитализирована после попытки самоубийства
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ирина Гонтарева 14 марта Основные направления жилищного строительства в г.Минске Пресс-конференция Валерий Балабуев,
Виктор Франскевич,
Эльдар Сафаров 13 марта Современные подходы к профилактике экономических преступлений в Республике Беларусь Пресс-конференция Георгий Катулин,
Иоанна Казана-Вишневецкий,
Вера Ильенкова 12 марта Подписание меморандума о взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр 2019 года и ЮНЭЙДС Пресс-конференция Роман Лабазнов,
Александр Беганский,
Екатерина Истомина 4 марта О развитии гидрометеорологической службы в Республике Беларусь Пресс-конференция Геннадий Казакевич,
Алексей Александров,
Жанна Истомина,
Елена Игнатович 26 февраля Современные методы борьбы с распространением наркотиков, профилактики и лечения наркомании среди молодежи
Газета 7 дней
Мечта и судьба
БОЛЬШОЕ маленькое сердце
Взросление Земли. Новый взгляд
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КОВАЛЬЧУК. Ответственный экзамен и яркий праздник
Светлана САВКО. Устойчивое будущее начинается сегодня
Сяргей ЖОЛУД. На рагачоўскім рубяжы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия