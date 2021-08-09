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Экономика
09 августа 2021, 11:14

Червяков: белорусская экономика устойчиво растет, несмотря на пандемию и санкции

Фото из архива
Фото из архива

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экономика устойчиво растет, несмотря на пандемию и санкции. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время "Большого разговора с Президентом", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня развитие нашей экономики происходит в условиях двойного удара. Во-первых, на нее продолжает оказывать влияние пандемия. Во-вторых, - санкционные ограничения отдельных западных стран. Тем не менее белорусская экономика устойчиво растет. По итогам первого полугодия ВВП составил 103,3%. Наибольший вклад - более 80% прироста - обеспечивает промышленность. Объем производства по сравнению с прошлым годом увеличился более чем на 10%. Важно, что этот рост обеспечен высокотехнологичной и экспортно ориентированной продукцией: вычислительной, электронной и оптической аппаратурой, продукцией машиностроения, деревообработки и фармацевтики. То есть это те отрасли, на которые мы делали ставку и провели модернизацию. Но главное, сработало принятое в прошлом году стратегически верное решение - не останавливать экономику и продолжать работать. В итоге сохранены производства, компетенции, кадры, что стало основой сегодняшнего результата", - сказал Александр Червяков.

По его словам, другие отрасли также вносят свой вклад. "Этому свидетельствует активное восстановление грузоперевозок. Одни только железнодорожные контейнерные перевозки возросли на 40%. Несмотря на ограничения полетов со стороны отдельных стран, к концу первого полугодия полностью восстановлен и обеспечен рост пассажирооборота. Это результат реализации оперативного плана по переориентированию пассажиропотоков", - пояснил он.

Министр также отметил, что выполняется главная задача сельского хозяйства - обеспечение продовольственной безопасности. В частности, отмечается рост производства молока, мяса и другой продукции, что формирует устойчивую сырьевую базу для пищевой промышленности.

Кроме того, уверенно растет IT-сфера. "Ее рост ускоряется и за первое полугодие превысил 7%. Количество предприятий в этой области постоянно увеличивается", - добавил руководитель экономического ведомства.

Возвращение населения к привычному образу жизни восстанавливает и потребительский спрос. "Общепит вырос почти на 20%. В положительную динамику вышел розничный товарооборот", - констатировал Александр Червяков.

Глава Минэкономики подчеркнул, что опережающими темпами ведется строительство жилья с господдержкой для многодетных семей. За полугодие введено более 60% к годовому заданию.

"Важно отметить, что экономический рост в стране обеспечен на качественной и сбалансированной основе. Главный показатель эффективности - чистая прибыль организаций превысила в 3,7 раза уровень прошлого года", - сказал он.

Во внешней торговле экспорт товаров и услуг вырос на треть. "Дополнительно получено более $4 млрд экспортной выручки. Внешнеторговое сальдо составило плюс $1,250 млрд. Это лучший показатель за последних 8 лет. Причем приросли по всем группам товаров без исключений. Востребована на внешнем рынке наша сельхозтехника. Ее рост - на 40%, легковых авто - в 2,2 раза, продовольственных товаров - на 11% и др.", - пояснил министр экономики.

"Высокими темпами увеличивается экспорт услуг - 114%. Основной вклад вносит транспорт и IT-сфера. Все это свидетельствует о том, что мы не только сохранили устойчивость на внешнем секторе, но и еще больше укрепили свои позиции на ключевых рынках. Так, за шесть месяцев текущего года экспортные поставки в Россию увеличились на 20% до $7,4 млрд. Стремительно открывается для нас рынок Китая. В этом направлении экспорт возрос на 30%. Здесь правительство двух стран работают в сторону снятия торговых барьеров и упрощения торговых процедур. Также активно ведется работа по диверсификации экспорта", - рассказал руководитель министерства.

Стабильная ситуация и на рынке труда. "Уровень безработицы составил 3,9%. Это в два раза меньше порогового значения по методологии международной организации труда. Беларусь продолжает сохранять свои позиции среди стран с низким уровнем безработицы", - обратил внимание Александр Червяков.

Результаты работы экономики отражаются и на уровне заработной платы. "Ее номинальный размер в июне составил Br1433. Это более чем на 14% выше аналогичного периода прошлого года. При этом заработная плата бюджетников стабильно превышает 80% от средней зарплаты по стране. В полном объеме обеспечены выплаты пенсий и пособий", - отметил он.

"Беларусь продолжает быть надежным партнером - обслужены все государственные внешние обязательства. Таким образом сохраняется бюджетная устойчивость и социальная стабильность, - подчеркнул министр. - В текущих условиях мы понимаем, что основной санкционный удар коллективного Запада приходится на работников наших предприятий, на их семьи. Поэтому правительство мобилизует все силы, чтобы снизить это влияние".-0-

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