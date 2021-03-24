Червяков: белорусская экономика в 2021 году развивается в положительной динамике

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экономика в 2021 году развивается в положительной динамике, постепенно восстанавливаясь. Об этом сказал министр экономики Александр Червяков во время рабочей поездки в Наровлянский район, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Белорусская экономика в текущем году развивается в положительной динамике, постепенно восстанавливаясь. По итогам двух месяцев рост ВВП составил 0,8%. И это при том, что в начале прошлого года на работу экономики еще не оказывала влияние пандемия COVID-19", - заявил Александр Червяков на встрече с трудовым коллективом ОАО "Красный мозырянин".

С плюсом сработали промышленность, оптовая торговля и IT-сфера. "Среди драйверов промышленности следует выделить нефтепереработку, производство химической продукции, машиностроение и фармацевтику", - отметил он.

По словам министра, ситуация в отраслях сферы услуг, наиболее пострадавших от COVID-19, стабилизируется. "Ожидаем, что уже по итогам полугодия будет постепенное восстановление динамики", - пояснил Александр Червяков.

Сбалансирована внешняя торговля. Экспорт увеличился на 13,5% к январю прошлого года преимущественно благодаря росту физических объемов поставок несырьевых групп товаров. Сальдо внешней торговли сложилось на уровне $425 млн.

"В целом, по нашим оценкам, в первом квартале прирост экономики будет порядка 0,3-0,5%. Это выше, чем мы планировали при разработке прогноза", - отметил глава Минэкономики. Он подчеркнул: это связано, в первую очередь, с оказанными мерами поддержки как государственным, так и частным предприятиям.

Также Александр Червяков посетил Наровлянский завод гидроаппаратуры. Руководство предприятия ознакомило министра экономики и зампредседателя Гомельского облисполкома Андрея Конюшко с перспективами реализации новых проектов. В частности, с возможностью производить быстросъемную соединительную гидроарматуру для прицепного оборудования и транспортных средств. Данный проект является импортозамещающим и поспособствует поступательному развитию предприятия и района.-0-