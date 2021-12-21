Червяков: геополитические процессы оказывают мощное влияние на мировую экономику

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геополитические процессы оказывают мощное влияние на мировую экономику. Об этом заявил сегодня министр экономики Александр Червяков перед началом встречи-дискуссии коллектива ведомства с экспертом-аналитиком Белорусского института стратегических исследований Алексеем Авдониным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Диалог по обозначенной теме логичен и актуален. Те процессы, которые сегодня происходят в мире, в первую очередь в экономике, не совсем поддаются объяснению с позиции традиционных рациональных моделей и представлений, к которым мы привыкли. И одна из причин тому - мощное влияние геополитических процессов. Поэтому и возникла идея провести встречу с аналитиками нашей фабрики мысли, чтобы прийти к единому пониманию подоплеки происходящих на внешнем контуре геополитических процессов. Это необходимо для правильного выстраивания социально-экономической стратегии нашей страны, которую предстоит разрабатывать в ближайшей перспективе уже в новых условиях", - пояснил Александр Червяков.

В ходе общения с экспертом БИСИ на тему "Беларусь в системе международных процессов" были предметно обсуждены новые смыслы и модели будущего, подходы к их выработке и этапной реализации в Восточноевропейском регионе.-0-