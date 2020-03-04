Червяков: каждый район должен иметь свою программу развития на основе конкурентных преимуществ

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый район Беларуси должен иметь свою программу развития на основе конкурентных преимуществ. Об этом заявил журналистам министр экономики Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня каждый район имеет свою специализацию, производственный, природный, сырьевой, трудовой потенциал, компетенции. Все это в совокупности является конкурентными преимуществами. Наша задача - использовать эти преимущества как локомотив роста, чтобы на их основе сформировать бизнес-модели развития территорий. Каждый район должен иметь свое лицо, бизнес-модель, программу развития на основе конкурентных преимуществ, которые нам нужно определить исходя из специализации, потенциала и компетенций", - сказал Александр Червяков.

Такие программы планируется разработать до конца года. В стратегию на следующую пятилетку будет заложен индивидуальный подход к развитию регионов.

В качестве примера министр взял Браславский и Мядельский районы. "Природа создала там среду, интересную для туристов, для отдыхающих. Эти конкурентные преимущества мы должны использовать по максимуму. На сферу услуг, туризм в этих районах должны работать все остальные отрасли. Транспорт должен обеспечить мобильность, комфортную и безопасную среду перемещения, строительство - соответствующую инфраструктуру, сельское хозяйство - производство экологически чистых продуктов, развитие фермерства", - отметил он.

"Глобальные процессы, связанные с урбанизацией, негативно влияют на равномерность развития наших регионов. Население и большинство ресурсов концентрируется в городах. Такая ситуация формирует определенные экономические, демографические и социальные риски. Основная цель - определить меры, которые смогут снивелировать эти риски", - резюмировал Александр Червяков.

Министерство экономики при поддержке Минского облисполкома сегодня проводит семинар на тему "Развитие регионов Республики Беларусь: подходы на 2021-2025 годы". В семинаре принимают участие руководители и представители республиканских органов государственного управления (Минэкономики, Минфина, Минтруда, Госкомимущества), Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, областных, городских и районных исполнительных комитетов.

Цель семинара - обсудить подходы к региональному развитию в следующей пятилетке, выработать предложения по системе программных и прогнозных документов, индикаторов развития для регионов, возможные практические решения по обеспечению регионального развития, исходя из специализации и потенциала отдельных территорий.

Обсуждение темы регионального развития продолжится во время единых дней информирования.-0-

Транспорт и соцсфера - Турчин рассказал о подготовке программы развития Минской области до 2025 года "Мы уже в течение двух месяцев вместе с нашей наукой работаем над программой развития Минской области на следующую пятилетку. Самое главное, чтобы эта программа была реальной для исполнения", - сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.