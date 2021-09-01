Червяков о выстроенной системе образования: это конкурентное преимущество Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выстроенная система образования - конкурентное преимущество Беларуси. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, который сегодня посетил Бабиничскую среднюю школу Витебского района имени Героя Советского Союза Е.В. Василевского, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"В Беларуси выстроена система образования, позволяющая обучать профессионалов для решения любых задач. Это наше конкурентное преимущество. Сочетая накопленный опыт и новые прогрессивные методики, мы получим мультипликативный эффект в подготовке кадров новой формации для будущей процветающей Беларуси. И раскрыть этот потенциал - наша задача", - сказал Александр Червяков.

Выступая на школьной линейке, министр экономики адресовал теплые приветственные слова первоклассникам. "Вы вступаете в увлекательный мир знаний. Пусть этот мир станет для вас привлекательным и комфортным. Здесь вы найдете новых друзей и помощников", - сказал он. Старшеклассникам Александр Червяков пожелал быть надежным костяком школы, ответственно относиться к учебе, помогать младшим, уважать старших, максимально впитывать знания, которые дают учителя.

Отдельного напутствия министра экономики удостоились выпускники. "Последний учебный год пролетит незаметно. И уже сейчас следует принять первое взрослое решение - определиться с будущей профессией. Этот выбор должен быть взвешенным и осознанным. Очень важно, чтобы ваши знания в дальнейшем трансформировались в навыки, компетенции и умения", - обратил внимание он.

Александр Червяков поблагодарил учителей за труд, отметил необходимость освоения новых цифровых инструментов обучения и вручил школе подарок - сертификат на учебное оборудование для кабинета биологии.

Министр проинспектировал заключительный этап реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса с пристройкой культурно-спортивного центра. Проект реализуется в соответствии с госинвестпрограммой на 2021 год. Обновленный ФОК будет обеспечивать не только спортивный досуг, но и проведение культурно-массовых мероприятий. Планируется, что он распахнет свои двери к 1 ноября.-0-