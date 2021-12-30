Червяков рассказал о приоритетах экономики на 2022 год

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня министр экономики Александр Червяков завершил серию рабочих поездок руководителей министерства в регионы для участия в сессиях областных и городских Советов депутатов, выступив с докладом в Минском горисполкоме о задачах развития экономики на 2022 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Руководитель министерства напомнил, что подписанный в начале декабря главой государства указ о важнейших параметрах развития страны на 2022 год охватывает качественные компоненты ВВП - экспорт, инвестиции, доходы. Поэтому в своем выступлении Александр Червяков обозначил алгоритм достижения прогнозных показателей через призму региональных задач, направленных в конечном итоге на сокращение разрыва в уровне и качестве жизни населения.

"Прежде всего с задачей по сокращению межрегиональной дифференциации тесно сопряжено стимулирование притока инвестиций. По прогнозу на 2022 год, общий объем инвестиций должен составить более Br36 млрд. В экономику Минска предстоит инвестировать Br5,9 млрд с темпом роста 103%. С учетом существенного объема средств госинвестпрограммы на проекты в столице в следующем году уже на данном этапе следует организовать работу по реализации проектов. Но основной упор - на производственные проекты, которые обеспечивают в конечном итоге поступления в бюджет. По Минску это 91 проект с объемом инвестиций на пятилетку - Br6,9 млрд. Из них в 2022 году необходимо освоить более Br1,9 млрд", - отметил глава экономического ведомства.

Говоря о следующей задаче - росте всех компонентов доходов населения, министр экономики пояснил, что для регионов вопрос развернут через темпы роста номинальной начисленной зарплаты. "Главное - ее рост должен опережать инфляцию и не превышать производительность труда. Зарплата должна быть заработана", - подчеркнул Александр Червяков.

Естественно, рост доходов напрямую зависит от результатов работы организаций. По словам министра, по Минску отмечаются положительные тенденции: рентабельность продаж выше, чем в целом по экономике страны, доли нерентабельных организаций и просроченных долгов одни из самых низких среди регионов, долговая нагрузка также ниже страновой.

При этом Александр Червяков обратил внимание на ситуацию с убыточными организациями: "Напомню, что недопущение убыточной работы организаций госсектора - это одна из целевых задач, поставленных главой государства перед правительством, облисполкомами и Минским горисполкомом. На решении данной проблемы должны быть сконцентрированы усилия города Минска в предстоящем году".

По мнению министра, важным резервом роста эффективности является импортозамещение. Минскому горисполкому необходимо выйти на $1,7 млрд импортозамещающей продукции.

Следующая задача, обозначенная Александром Червяковым, - наращивание экспорта, усиление наших позиций на традиционных рынках и освоение перспективных. "Задание по стране - прирост более чем на 6%, или $3 млрд. Меры поддержки экспорта определены. Это базовые механизмы указов №534, №466. Отмечу, что по предложению Минэкономики существенно расширен перечень кредитуемых товаров в рамках 534-го указа. Теперь это не только технически сложные товары, но и продукция АПК, деревообработки, легкой и химической промышленности", - рассказал руководитель министерства.

Александр Червяков сделал акцент еще на одном показателе эффективности для руководителей регионов - росте собственных доходов местных бюджетов. "Это потребует совершенствования бизнес-среды. Мероприятия по решению этой задачи упрощают регуляторику для малого бизнеса. Будет завершен перевод в электронную форму свыше 160 административных процедур. А их общее количество и сроки принятия административных решений сократятся на 25%. Для субъектов малого и среднего предпринимательства расширятся каналы финансирования: гарантийный фонд, венчурное финансирование, внедрение института краудфандинга", - пояснил министр экономики.

Завершая свой доклад, руководитель министерства подчеркнул важность исполнения задачи, стоящей перед всеми регионами, по цифровизации. "Цифровизация является основой для роста производительности труда во всех отраслях экономики. Например, в строительстве. Минэкономики выйдет с инициативой, чтобы строительство объектов с бюджетным финансированием осуществлялось с использованием BIM-технологий, то есть таких, которые создают "цифровых двойников". В этом направлении мы не первые. Российская Федерация уже несколько лет применяет данный подход, который позволяет снизить издержки, повысить качество работ, сократить строительный цикл", - резюмировал Александр Червяков.-0-