Червяков рассказал о законопроектах об ипотеке, лицензировании и изменении кодексов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Александр Червяков сегодня в Палате представителей Национального собрания рассказал о трех законопроектах: "Об изменении кодексов", "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об ипотеке", "О лицензировании", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Все эти документы были вынесены на рассмотрение в первом чтении. По мнению министра, их принятие будет способствовать развитию конкурентной деловой среды, позволит снизить административную нагрузку и внедрить новые инструменты для инвестирования и бизнеса.

Первым на пленарном заседании рассматривался проект закона "Об изменении кодексов". По словам Александра Червякова, документ предусматривает значимое совершенствование гражданского законодательства по трем направлениям. "Первое - гармонизация Гражданского кодекса с законодательством наших партнеров по ЕАЭС. Речь идет о введении института эскроу-счетов, допуске на белорусский рынок филиалов иностранных юрлиц в сфере услуг, разрешении бизнесу использовать типовые уставы и не приводить договоры в соответствие с изменившимся законодательством, если такая обязанность им прямо не предусмотрена. Также уточняется субъектный состав в факторинге: любая коммерческая организация сможет покупать проблемные долги и работать с ними", - отметил он.

Второе - закрепление новых правовых институтов - конвертируемых займов, безотзывных доверенностей, опционов и др. "Некоторые из них уже апробированы в национальном законодательстве, например в декрете по развитию цифровой экономики. Предлагаемые новации позволят внедрить прогрессивные инструменты для инвестирования и развития бизнеса, а также снизить долговую нагрузку", - пояснил руководитель министерства.

Третье - совершенствование действующих норм с учетом практики их применения. "Среди наиболее важных изменений - исключение двойной ответственности за неисполнение денежного обязательства. Теперь на выбор - либо неустойка, либо проценты. Вводится ограничение процента по коммерческому займу - не более трехкратной ставки рефинансирования. Увеличивается срок защиты прав авторов после их смерти с 50 до 70 лет", - рассказал Александр Червяков.

Он подчеркнул, что предложенная редакция документа будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной юрисдикции, созданию благоприятных условий для заключения договоров по белорусскому законодательству.

Представляя депутатам законопроект О лицензировании", министр напомнил, что концептуальные стратегические основы в данной сфере задал Президент. "С учетом поставленной задачи в документе учтены следующие подходы. Во-первых, обеспечение преемственности заданных главой государства базовых принципов лицензирования. В их числе приоритетность защиты прав и законных интересов субъектов, их равенство, недопустимость использования лицензирования для ограничения конкуренции, открытость и доступность информации. Во-вторых, конкретизируем цели лицензирования как в целом, так и по каждому виду деятельности. Лицензируются только те из них, которые несут повышенную опасность или риски нарушения интересов государства, общества и граждан, - сказал он. - В-третьих, улучшаем бизнес-среду в международной торговле услугами. Исключается необходимость открытия постоянного представительства для получения лицензии иностранной организацией. В-четвертых, руководствуясь принципом разумности, соразмерности и экономической обоснованности, уточняем перечни требований к соискателям и лицензиатам. Также конкретизируем, при каких грубых нарушениях законодательства лицензия может быть прекращена. В-пятых, переводим процесс лицензирования в цифровой формат. Переходим к реестровому принципу подтверждения права на осуществление лицензируемого вида деятельности".

"Мы намерены сделать процесс выдачи лицензий простым и прозрачным, исключить избыточные требования, сократить сроки ожидания решений. В целом снизить бюрократическую нагрузку. Думаю, именно этого ждет от нас бизнес", - добавил глава министерства.

Третьим законопроектом, который представил Александр Червяков, стала новая редакция закона "Об ипотеке". Он отметил, что актуализированная версия документа учитывает полезный опыт партнеров по ЕАЭС, предложения госорганов, экспертного сообщества, других заинтересованных и содержит несколько ключевых изменений.

"Предлагается дополнить закон положением "созалогодержатели". Это означает, что имущество может находиться в ипотеке у нескольких лиц, имеющих на него равные права. Характеристики предмета ипотеки могут изменяться, но это никак не влияет на договорные обязательства. При этом залогодатель должен сообщать залогодержателю о таких изменениях. Также вводится обязанность уведомления при предъявлении прав на переданное в ипотеку имущество третьих лиц, угрозе повреждения или уничтожения имущества. Залогодатель получает право завещать имущество, распоряжаться им на основании брачного договора с уведомлением, но без согласования залогодержателя", - пояснил министр.

Кроме того, устанавливаются последствия несоблюдения условий сдачи имущества в аренду, безвозмездной передачи в пользование. При взыскании такого имущества все права третьих лиц прекращаются. "Если у должника имеется иное имущество, за счет которого могут быть удовлетворены требования залогодержателя и размер просрочки незначителен - менее 10% от стоимости залога, взыскано может быть оно, а не предмет ипотеки. Также подробно прописан порядок передачи в ипотеку капитального строения с изолированными помещениями или машино-местами. При передаче здания в ипотеку целиком, под нее также попадают все помещения. Но обратная ситуация не допускается. Помимо этого, с трех до шести месяцев после проведения инвентаризации продлен срок заключения договора об ипотеке предприятия как имущественного комплекса", - рассказал он.

Вышеперечисленные изменения сделают более эффективным правовое регулирование отношений в сфере ипотеки за счет устранения и совершенствования устаревших норм.

Представленные законопроекты одобрены депутатами в первом чтении.-0-

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