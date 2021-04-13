Червяков: руководители промпредприятий заявляют о росте своих позитивных ожиданий

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители промпредприятий заявляют о росте своих позитивных ожиданий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил министр экономики Беларуси Александр Червяков.

"В марте текущего года НИЭИ Минэкономики опросил руководителей промышленных предприятий различных форм собственности. Мы охватили около 80% промпроизводства. Общий результат: бизнес демонстрирует рост позитивных ожиданий. Индекс промышленного оптимизма впервые за 12 лет перешел в положительную зону. То есть позитивных ответов стало больше, чем негативных", - сказал Александр Червяков.

По его словам, этот оптимизм обусловлен тем, что в марте возросло промышленное производство. Об увеличении выпуска сообщили более 40% руководителей.

"Оживился спрос на продукцию предприятий, почти треть ответов этому подтверждение. Оценки фактического изменения экспортного спроса также улучшились: четверть опрошенных руководителей сообщила о его росте, - рассказал министр. - Загрузка производственных мощностей в среднем по промышленности составила в марте 65%. При этом каждое четвертое предприятие использует более 80% своих мощностей".

Также он отметил, что в рейтинге негативных факторов несколько снизилась значимость эпидситуации (с 31% до 27%).

Что касается ожиданий опрошенных руководителей предприятий в ближайшем будущем, в целом они оптимистичные. "42% опрошенных руководителей прогнозируют рост производства, только 7% - снижение. Большинство респондентов полагает, что в ближайший месяц численность занятых на их предприятиях не снизится", - пояснил глава Минэкономики.

Александр Червяков добавил: ожидается увеличение спроса как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Об этом заявляют 35% респондентов. У 54% прогнозируется сохранение имеющегося уровня.

"В целом четверть опрошенных прогнозирует в ближайший месяц улучшение финансового положения их предприятий. Около 60% руководителей полагают, что оно сохранится на существующем уровне", - констатировал министр.-0-